Объем сберегательных вкладов быстро растет третий месяц подряд

Руководитель Bigbank Йонна Пехтер сказала, что люди теперь предпочитают не просто хранить свои деньги на расчётном счёте, а ищут способы заработать разумные проценты, сохраняя возможность воспользоваться своими накоплениями в случае необходимости. По её словам, продолжающееся снижение процентных ставок по срочным вкладам сделало предлагаемую в Bigbank процентную ставку по сберегательному вкладу – 3,25% – очень привлекательной для клиентов: „Сейчас сложилась несколько парадоксальная ситуация, когда процентная ставка по сберегательному вкладу у лучшего поставщика услуг на рынке выше, чем процентная ставка, предлагаемая по любому срочному складу. Это указывает на то, что банки ожидают дальнейшего снижения процентных ставок“.

По словам руководителя Bigbank Eesti Йонны Пехтер, за последние год-полтора люди привыкли к сравнительно высоким процентным ставкам и теперь в изменившейся экономической среде внимательно ищут лучшие варианты для получения дохода от своих сбережений. Среднестатистический вкладчик Bigbank по состоянию на конец января имеет на сберегательном счёте 11 478 евро, что на 18% больше, чем в декабре, и на 59% больше, чем в тот же период год назад.

Сберегательный вклад – хорошее решение для получения дохода от денег, которые в ближайшее время могут понадобиться для покрытия каких-то расходов, и в таких случаях вкладчик может снова использовать свои деньги с уведомлением за один-три дня, не теряя при этом заработанных процентов. Среди коммерческих банков по состоянию на середину февраля лучшую процентную ставку по сберегательным вкладам предлагает Bigbank – 3,25%, ему уступают Swedbank, LHV, Luminor и Coop Bank со ставкой 2%, а также SEB и Citadele, где ставка составляет 1,8% и 1% соответственно. При этом сберегательные вклады на сумму до 100 000 евро защищены Гарантийным фондом.

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