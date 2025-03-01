„Необходимо искать возможность скорейшего возвращения всех сторон за стол переговоров“. Политолог Иван Полынин о том, что делать после провала встречи Трампа и Зеленского

За это короткое время было дано очень много аналитических комментариев, которые повторяют эмоциональный фон перепалки, произошедшей в Белом Доме, и вторят или Трампу или Зеленскому. В сухом остатке важно обозначить несколько факторов.

Во-первых, вопреки распространенному мнению, конфликт Зеленского и Трампа не выглядит как акция, спланированная Белым Домом с целью дискредитации украинского президента. Начиналось все достаточно любезно и по протоколу, в то время как на крик перешло постепенно и при взаимном перебивании. Администрации Трампа было важно заключить сделку по редкоземельным металлам, и перебранка этой цели не способствовала.

Во-вторых, Трамп неоднократно демонстрировал вольное обращение с цифрами, фактами и даже умудрился „забыть“, что ещё недавно называл украинского президента диктатором. Тем не менее, на примере недавней встречи с Макроном мы видели, что возразить Трампу и напомнить о реальном положении дел можно без крика и не срывая переговоров. Так, французский президент перед журналистами опроверг слова американского о том, что Евросоюз якобы предоставляет Украине помощь исключительно взаймы, в то время как на самом деле ЕС выделил 60% от всей полученной Украиной безвозмездной помощи. Несмотря на это, встреча между Макроном и Трампом была конструктивной в отличие от визита Зеленского.

В-третьих, даже если мы возложим моральную ответственность за срыв переговоров исключительно на Трампа и Вэнса, нежелание Зеленского прибегнуть к более выдержанному и дипломатичному стилю переговоров лишь отдалило любую возможность достижения хотя бы перемирия. Если эмоции Зеленского возобладали при споре с американской стороной, то как можно представить, что это не произойдёт вновь при общении с делегацией России и ее президентом? С учетом того, что российское государство несет прямую ответственность за ужасные военные преступления против украинского народа, о мире всегда договариваются с врагами, а не с друзьями.