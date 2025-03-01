Elron повышает цены на билеты: „Государство ждет максимизации доходов“

Первоначально Elron планировал повысить цены на билеты с февраля, но из-за споров с Таллинном по поводу бесплатного проезда в поездах в пределах столицы повышение было отложено на месяц, сообщила „Актуальная камера“.

Помимо общего повышения цен, Elron также ввел так называемое „динамическое“ ценообразование, когда в часы повышенного спроса, то есть по выходным и в часы пик, билеты продают по более высоким ценам, чем в остальное время.

Больше всего подорожали билеты в Раквере (почти на четверть), в Тюри (на 16%) и в Йыгева (на 15%).

Максимальное повышение стоимости проезда из Таллинна в Тарту составит лишь 10 центов, поскольку Elron опасается в противном случае потерять часть пассажиров из-за конкуренции с автобусами. „Стоимость проезда уже немного выше, чем на автобусе. Да, поезд более удобный и просторный, но мы также должны внимательно следить за тем, что происходит на рынке“, - пояснил представитель Elron Кристо Мяэ.

Мяэ отметил, что государство как собственник железнодорожной компании ждет от нее максимизации доходов от продажи билетов. „От собственника даны ожидания, чтобы мы как можно лучше сами справлялись с финансированием железнодорожного сообщения за счет продажи билетов“, - сказал представитель Elron.

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