Elron повышает цены на билеты: „Государство ждет максимизации доходов“(1)
Повышение цен на билеты в пассажирских поездах с 1 марта больнее всего ударит по жителям Раквере, Тюри и Йыгева. На самом популярном маршруте Таллинн-Тарту цены практически не изменятся из-за конкуренции с автобусами. В фирме-операторе пассажирских поездов подтвердили, что изменения в ценовой политике обусловлены желанием государства, чтобы предприятие максимизировало свои доходы от продажи билетов, передает RusERR.
Первоначально Elron планировал повысить цены на билеты с февраля, но из-за споров с Таллинном по поводу бесплатного проезда в поездах в пределах столицы повышение было отложено на месяц, сообщила „Актуальная камера“.
Помимо общего повышения цен, Elron также ввел так называемое „динамическое“ ценообразование, когда в часы повышенного спроса, то есть по выходным и в часы пик, билеты продают по более высоким ценам, чем в остальное время.
Больше всего подорожали билеты в Раквере (почти на четверть), в Тюри (на 16%) и в Йыгева (на 15%).
Максимальное повышение стоимости проезда из Таллинна в Тарту составит лишь 10 центов, поскольку Elron опасается в противном случае потерять часть пассажиров из-за конкуренции с автобусами. „Стоимость проезда уже немного выше, чем на автобусе. Да, поезд более удобный и просторный, но мы также должны внимательно следить за тем, что происходит на рынке“, - пояснил представитель Elron Кристо Мяэ.
Мяэ отметил, что государство как собственник железнодорожной компании ждет от нее максимизации доходов от продажи билетов. „От собственника даны ожидания, чтобы мы как можно лучше сами справлялись с финансированием железнодорожного сообщения за счет продажи билетов“, - сказал представитель Elron.