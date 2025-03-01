Вероятность новой агрессии в течение следующего десятилетия очень высока. Что нужно Европе, чтобы защитить себя без поддержки США?

Соавтор доклада Александр Бурилков сказал Euronews, что солдаты частично могли бы быть набраны посредством „призыва“ и поддержаны „созданием крупных и хорошо обученных резервов“, подобных Национальной гвардии США.

Поскольку военным силам Европы не хватает координации и единого командования, „крайне необходимо ввести систему, которая увеличила бы количество имеющегося личного состава, а также улучшила устойчивость самой системы“, - говорит эксперт.

Необходима огромная концентрация сухопутных войск в странах Балтии

Для сдерживания гипотетического российского прорыва в странах Балтии потребуется 1400 танков, 2000 боевых машин пехоты и 700 артиллерийских орудий, что превышает нынешнюю боевую мощь французских, немецких, итальянских и британских сухопутных войск вместе взятых.

Также понадобится миллион 155-миллиметровых снарядов на первые три месяца интенсивных боев. Чтобы сравняться с российскими показателями, Европе необходимо также увеличить производство беспилотников дальнего действия примерно до двух тысяч в год.

„За последние два года Россия в значительной степени перевела свою экономику и общество на военные рельсы. Они извлекают выгоду из большого количества оставшейся инфраструктуры и оборудования с советских времен, когда армия была действительно колоссальной“, — говорит Бурилков.

„Они производили более 1500 танков в год. Тысячи единиц бронетехники, сотни артиллерийских орудий. Мы должны попытаться создать военный паритет между Европой и Россией, который поддерживал бы это сдерживание без необходимости прибегать к ядерному сдерживанию“.

С Америкой или без нее, Европе нужно усилить оборону

Простого увеличения численности войск может быть недостаточно. Об этом в интервью Euronews заявил Луиджи Скацциери из Центра европейских реформ.