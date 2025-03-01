Вероятность новой агрессии в течение следующего десятилетия очень высока. Что нужно Европе, чтобы защитить себя без поддержки США?
Портал Euronews опубликовал текст совместного доклада экспертов аналитического центра Bruegel и Кильского института о том, что вероятность столкновения Европы с новой агрессией в течение следующего десятилетия очень высока. Эксперты описали и посчитали, что нужно сделать Европе, чтобы защитить себя без американцев, если Вашингтон выведет свои войска. Так, например, Европе потребуется дополнительно 300 000 военнослужащих, или около 50 бригад.
Соавтор доклада Александр Бурилков сказал Euronews, что солдаты частично могли бы быть набраны посредством „призыва“ и поддержаны „созданием крупных и хорошо обученных резервов“, подобных Национальной гвардии США.
Поскольку военным силам Европы не хватает координации и единого командования, „крайне необходимо ввести систему, которая увеличила бы количество имеющегося личного состава, а также улучшила устойчивость самой системы“, - говорит эксперт.
Необходима огромная концентрация сухопутных войск в странах Балтии
Для сдерживания гипотетического российского прорыва в странах Балтии потребуется 1400 танков, 2000 боевых машин пехоты и 700 артиллерийских орудий, что превышает нынешнюю боевую мощь французских, немецких, итальянских и британских сухопутных войск вместе взятых.
Также понадобится миллион 155-миллиметровых снарядов на первые три месяца интенсивных боев. Чтобы сравняться с российскими показателями, Европе необходимо также увеличить производство беспилотников дальнего действия примерно до двух тысяч в год.
„За последние два года Россия в значительной степени перевела свою экономику и общество на военные рельсы. Они извлекают выгоду из большого количества оставшейся инфраструктуры и оборудования с советских времен, когда армия была действительно колоссальной“, — говорит Бурилков.
„Они производили более 1500 танков в год. Тысячи единиц бронетехники, сотни артиллерийских орудий. Мы должны попытаться создать военный паритет между Европой и Россией, который поддерживал бы это сдерживание без необходимости прибегать к ядерному сдерживанию“.
С Америкой или без нее, Европе нужно усилить оборону
Простого увеличения численности войск может быть недостаточно. Об этом в интервью Euronews заявил Луиджи Скацциери из Центра европейских реформ.
„Европейцам нужно усилить оборону, уйдут американцы или нет. Чтобы создать надежное сдерживание, нужно иметь больше возможностей, особенно там, где мы больше всего полагаемся на США. Речь идет о ракетах большой дальности, противовоздушной обороне, воздушном снабжении, воздушном наблюдении и транспорте“, - добавил Скацциери.
Эксперт также отметил важность гармонизации европейских оборонных усилий посредством коллективных закупок вооружений, единой логистики, наличия интегрированных военных подразделений.
Однако, что касается реальной европейской армии, Скацциери настроен пессимистично: „Это очень сложно. Скорее, это может быть армия европейцев, но не настоящая европейская армия“.
Ядерный и небесный щиты
Не все аналитики согласны с тем, что Европе необходимо увеличивать численность своих войск.
„С 1,5 миллионами солдат на службе вам не нужно еще 300 000, их нужно использовать в правильных местах“, - говорит журналист по вопросам обороны и внешней политики Николя Гро-Верхейд.
„Европейцы могли бы рассмотреть возможность преобразования своего ротационного присутствия в качестве сил НАТО в постоянные военные базы в странах, наиболее близких к России“.
„Почему бы не создать морскую базу в Констанце (Румыния) и сухопутную базу между Польшей и Литвой, недалеко от Сувалкского коридора? Было бы также полезно запланировать присутствие в Молдавии против российских войск в Приднестровье“.
Еще одним способом усиления европейского сдерживания было бы расширение французского ядерного щита, считает эксперт. По словам аналитика, Франция должна прекратить сопротивление проекту противоракетной обороны, запущенному немцами (European Sky Shield Initiative). Однако Париж оспаривает инициативу, заявляя, что текущий план European Sky Shield слишком сильно опирается на неевропейское оборудование и технологии.
Европа должна увеличить военный бюджет
Единственный способ нарастить европейские вооружения, говорится в отчете - это увеличить военный бюджет Европы как минимум на 125 миллиардов евро в год в течение первых пяти лет. Вместе с тем в докладе утверждается, что скоординированный европейский подход приведет к снижению цен в долгосрочной перспективе.
„Более крупные заказы должны означать, что производственные процессы станут более эффективными, что приведет к снижению цен за единицу продукции. Однако быстрый рост спроса, безусловно, приведет к росту цен в краткосрочной перспективе“, - полагают эксперты.
Существующим инструментом для совместных военных закупок является EDIRPA, Европейская программа укрепления оборонной промышленности, которая будет заменена Европейской программой оборонной промышленности в декабре 2025 года. Ожидается, что выделенный бюджет составит 1,5 млрд евро.