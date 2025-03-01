Глава Госдепа США: Зеленский должен извиниться за то, что превратил переговоры в фиаско

После того как встреча Зеленского в Белом доме с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом переросла в перепалку, Рубио сказал, что украинскому лидеру не надо было „становиться антагонистом“. Руководитель американской дипломатии также заметил, что „может быть, Зеленский не хочет мирного соглашения“: „Он говорит, что хочет, но, может быть, не хочет“.

Ранее Трамп, комментируя перепалку с Зеленским в Овальном кабинете, посетовал, что украинский лидер хочет „воевать и воевать“ и добавил: „Пусть вернётся, когда будет готов к миру“. Зеленский в интервью Fox News ответил, что Украина больше других хочет мира — но с гарантиями безопасности.

Рубио также раскритиковал тон Зеленского по отношению к Вэнсу во время встречи, когда последний сказал, что путь к миру и процветанию „может лежать через дипломатию“. В ответ украинский президент напомнил, что вел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году и подписывал с ним соглашения о прекращения огня в Донбассе, но Путин их нарушил. „О какой дипломатии, Джей Ди, ты говоришь?“ — спросил Зеленский.

По мнению Рубио, с этого момента встреча „пошла не по плану“. „Этот активный, открытый подрыв усилий по достижению мира крайне разочаровывает всех, кто был вовлечен в коммуникации с ними до сегодняшнего дня, и я думаю, что он должен извиниться за то, что потратил наше время на встречу, которая закончилась так, как она и закончилась“, — сказал госсекретарь.

„Как ты собираешься заставить Владимира Путина и Российскую Федерацию сесть за стол переговоров, чтобы обсудить даже возможность мира? — сказал Рубио. — Ты не сделаешь этого, обзывая его“.