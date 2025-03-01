„Европа должна остаться той, кто будет выполнять обязательства“. Урмас Паэт - о последствиях встречи Зеленского и Трампа

„Ужасно, когда лидер большой страны унижает лидера страны, которая уже больше трех лет в войне. Я не помню, чтобы когда-либо лидеры стран публично вели себя так. Могу представить, какой огромный шок был в Украине от поведения Трампа и Вэнса.

Что это значит и что следует предпринять теперь нам? Страны Европы должны быстро и решительно начать действовать для укрепления собственной безопасности и поддержки Украины, чтобы, даже если когда-нибудь начнутся настоящие переговоры о мире для Украины, то у нее была бы максимально сильная позиция. Если США откажется помогать Украину, то Европа должна максимально поддержать ее сама. Европа должна остаться той, кто будет выполнять обязательства.