01.03.2025, 15:13
„Европа должна остаться той, кто будет выполнять обязательства“. Урмас Паэт - о последствиях встречи Зеленского и Трампа
ФОТО: | Delfi Meedia
Случившееся в Вашингтоне с Зеленским стало плохим сюрпризом для многих, полагает депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ). Как это скажется на Эстонии и что теперь следует делать странам Евросоюза - об этом по просьбе RusDelfi размышляет политик.
„Ужасно, когда лидер большой страны унижает лидера страны, которая уже больше трех лет в войне. Я не помню, чтобы когда-либо лидеры стран публично вели себя так. Могу представить, какой огромный шок был в Украине от поведения Трампа и Вэнса.
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