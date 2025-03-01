Предприниматель Неэме Йыги идет против течения автомобильного налога: почему я купил дизельный Land Cruiser?(1)
Недавно Toyota представила обновленный Land Cruiser – автомобиль, который десятилетиями славится своей надежностью и универсальностью. Новая модель оснащена современными технологиями, улучшенной управляемостью и повышенной производительностью. По мнению предпринимателя и давнего владельца Land Cruiser Неэме Йыги, новая модель значительно превосходит предыдущие.
„Новая модель в разы лучше“
„За эти годы у меня было как минимум четыре Land Cruiser, но новая модель действительно особенная“, – рассказывает Йыги. „Конечно, я ожидал, что она будет лучше предыдущих, но насколько – даже не представлял. Новый Land Cruiser стал комфортнее, совершеннее, а удлиненная колесная база делает его более устойчивым на заснеженной или слякотной дороге“.
Он также отметил значительный прогресс в разгоне: „Разгон у него значительно лучше, чем у предыдущих моделей, больше похож на легковой автомобиль. Это означает, что обгон теперь занимает меньше времени и, следовательно, становится безопаснее“.
Выгодное вложение как сейчас, так и в будущем
Одна из главных причин, по которой Йыги выбрал новую модель, – высокая остаточная стоимость Land Cruiser. „На протяжении многих лет я использовал разные модели Land Cruiser, потому что у них оптимальное соотношение цены и качества, высокий уровень комфорта, а также способность сохранять свою стоимость. Хотя цена нового Land Cruiser выше, чем у других автомобилей, его остаточная стоимость на вторичном рынке остается выше, чем у многих других моделей. Некоторые машины могут показаться более доступными при покупке, но в долгосрочной перспективе их выгода не так очевидна“, – объясняет Йыги.
Выбирая новую модель, он остановился на Limited Edition Land Cruiser, выпущенной ограниченной серией для стран Балтии. „Я выбрал версию Limited Edition с круглыми фарами – эти автомобили действительно уникальны, немного ностальгичны, и их будет очень мало в нашем регионе, что, вероятно, поможет сохранить их остаточную стоимость“, – говорит он.
Автомобиль на все случаи жизни
Land Cruiser – универсальный автомобиль, подходящий как для бездорожья, так и для городских поездок. „В основном я использую его для охоты, а также для дальних поездок, поэтому Land Cruiser идеально вписывается в мой образ жизни. Кроме того, он дает уверенность в дороге, чего нельзя сказать, например, об электромобилях“, – отмечает Йыги.
По его словам, этот автомобиль подходит и для повседневного использования. „Мой сын часто берет его для поездок со своей семьей. В нем много места – детские коляски и автокресла легко размещаются. Конечно, к габаритам большого автомобиля в городе нужно привыкнуть, но улучшенный разгон и маневренность новой модели делают вождение гораздо удобнее“, – рассказывает он.
70 лет надежности
По словам руководителя дилерских центров Toyota Elke Mustakivi и Mustamäe Райдо Розенфельда, история Toyota Land Cruiser насчитывает более 70 лет, что делает его одним из самых долго выпускаемых и надежных внедорожников в мире. „Первая модель, Toyota BJ, была разработана в 1951 году, а три года спустя официально переименована в Land Cruiser. С тех пор он стал символом прочности, надежности и внедорожных возможностей“, – говорит он.
Сегодня Land Cruiser достиг уже 8-го поколения, в котором сохранены легендарная мощность и надежность модели, способной справляться даже с самыми суровыми условиями.