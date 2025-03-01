Предприниматель Неэме Йыги идет против течения автомобильного налога: почему я купил дизельный Land Cruiser?

„Новая модель в разы лучше“

„За эти годы у меня было как минимум четыре Land Cruiser, но новая модель действительно особенная“, – рассказывает Йыги. „Конечно, я ожидал, что она будет лучше предыдущих, но насколько – даже не представлял. Новый Land Cruiser стал комфортнее, совершеннее, а удлиненная колесная база делает его более устойчивым на заснеженной или слякотной дороге“.

Он также отметил значительный прогресс в разгоне: „Разгон у него значительно лучше, чем у предыдущих моделей, больше похож на легковой автомобиль. Это означает, что обгон теперь занимает меньше времени и, следовательно, становится безопаснее“.

Выгодное вложение как сейчас, так и в будущем

Одна из главных причин, по которой Йыги выбрал новую модель, – высокая остаточная стоимость Land Cruiser. „На протяжении многих лет я использовал разные модели Land Cruiser, потому что у них оптимальное соотношение цены и качества, высокий уровень комфорта, а также способность сохранять свою стоимость. Хотя цена нового Land Cruiser выше, чем у других автомобилей, его остаточная стоимость на вторичном рынке остается выше, чем у многих других моделей. Некоторые машины могут показаться более доступными при покупке, но в долгосрочной перспективе их выгода не так очевидна“, – объясняет Йыги.

Выбирая новую модель, он остановился на Limited Edition Land Cruiser, выпущенной ограниченной серией для стран Балтии. „Я выбрал версию Limited Edition с круглыми фарами – эти автомобили действительно уникальны, немного ностальгичны, и их будет очень мало в нашем регионе, что, вероятно, поможет сохранить их остаточную стоимость“, – говорит он.

Автомобиль на все случаи жизни

Land Cruiser – универсальный автомобиль, подходящий как для бездорожья, так и для городских поездок. „В основном я использую его для охоты, а также для дальних поездок, поэтому Land Cruiser идеально вписывается в мой образ жизни. Кроме того, он дает уверенность в дороге, чего нельзя сказать, например, об электромобилях“, – отмечает Йыги.