Марина Кальюранд: стало ясно, что на США нельзя полагаться

„То, как встречу провели Трамп и вице-президент Вэнс, было настоящим унижением для Зеленского, президента страны, чьи граждане уже три года переживают ужасные потери и страдания. Отношение, которое ему продемонстрировали, не соответствует никаким человеческим и дипломатическим нормам. Поведение американских лидеров было надменным и болезненным для президента Украины.

Когда Зеленский поехал в Вашингтон, он уже находился в невыгодной позиции, поскольку до этого Трамп утверждал, что Украине не нужно ожидать гарантий безопасности от США. Но Зеленский все же пошел на эту встречу, чтобы защищать свою страну. Однако, возможно, это и хорошо, что весь мир, в том числе Европа, увидел истинные принципы американской администрации. Стало ясно, что на США нельзя полагаться, и если Европа хочет обеспечивать свою безопасность, она должна делать это самостоятельно, а не надеяться на Америку, как это было раньше.