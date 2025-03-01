01.03.2025, 14:10
Марина Кальюранд: стало ясно, что на США нельзя полагаться
ФОТО: | Delfi Meedia
По мнению депутата Европарламента Марины Кальюранд (Социал-демократическая партия), встреча президентов США и Украины в Вашингтоне 28 февраля стала огромным разочарованием. Она прокомментировала для RusDelfi, что теперь следует делать Европе и Эстонии и на какие деньги.
„То, как встречу провели Трамп и вице-президент Вэнс, было настоящим унижением для Зеленского, президента страны, чьи граждане уже три года переживают ужасные потери и страдания. Отношение, которое ему продемонстрировали, не соответствует никаким человеческим и дипломатическим нормам. Поведение американских лидеров было надменным и болезненным для президента Украины.
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