Глава МИД Маргус Цахкна: ни с одним президентом не обращаются так, как Трамп обращался с Зеленским

„Единственный, кто здесь является диктатором, единственный, кто напал на Украину, единственный, кто нападает на все эти фундаментальные ценности - это Путин“, - сказал Цахкна. „Что бы там ни было сказано, наша поддержка Украины будет продолжаться“.

Цахкна добавил, что то, как Трамп обращался с Зеленским - это не то, как нужно обращаться с президентом какой-либо страны. „Особенно с лидером нации, которая три года ценой жестоких потерь боролась за свою свободу и свободу всех нас“, - сказал он.