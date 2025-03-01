01.03.2025, 12:33
Глава МИД Маргус Цахкна: ни с одним президентом не обращаются так, как Трамп обращался с Зеленским
ФОТО: | Delfi Meedia
Встреча президентов США и Украины и заключение сделки по редкоземельным металлам провалились и перешли в словесную перепалку. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна (Eesti 200), не имеет значения, что было сказано на встрече президентов США и Украины, поскольку Эстония и Европа продолжат поддерживать Украину.
„Единственный, кто здесь является диктатором, единственный, кто напал на Украину, единственный, кто нападает на все эти фундаментальные ценности - это Путин“, - сказал Цахкна. „Что бы там ни было сказано, наша поддержка Украины будет продолжаться“.
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