Новости Эстонии
01.03.2025, 12:33

Глава МИД Маргус Цахкна: ни с одним президентом не обращаются так, как Трамп обращался с Зеленским

 
Маргус Цахкна
Маргус Цахкна
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Встреча президентов США и Украины и заключение сделки по редкоземельным металлам провалились и перешли в словесную перепалку. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна (Eesti 200), не имеет значения, что было сказано на встрече президентов США и Украины, поскольку Эстония и Европа продолжат поддерживать Украину.

„Единственный, кто здесь является диктатором, единственный, кто напал на Украину, единственный, кто нападает на все эти фундаментальные ценности - это Путин“, - сказал Цахкна. „Что бы там ни было сказано, наша поддержка Украины будет продолжаться“.

Цахкна добавил, что то, как Трамп обращался с Зеленским - это не то, как нужно обращаться с президентом какой-либо страны. „Особенно с лидером нации, которая три года ценой жестоких потерь боролась за свою свободу и свободу всех нас“, - сказал он.

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