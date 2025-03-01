The Washington Post: США рассматривают возможность остановки военной помощи Украине

Такой вариант рассматривается как ответ на высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом и „его неуступчивость в мирном процессе“.

При этом собеседник The Washington Post отверг предположения о том, что конфронтация Трампа с Зеленским была намеренной — он отметил, что в Вашингтоне, напротив, создавали „позитивный фон“ перед началом встречи: в частности, Трамп отказался от своих слов о том, что Зеленский является „диктатором“.

Если решение об остановке помощи будет принято, оно будет распространяться на радары, транспортные средства, боеприпасы и ракеты общей стоимостью в миллиарды долларов, пишет издание.

Перепалка между Зеленским и Трампом произошла 28 февраля, когда президент Украины прибыл в Белый дом для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Документ в итоге не был подписан. Агентство Reuters со ссылкой на источник через несколько часов сообщало, что Трамп более „не заинтересован“ в его подписании.

Скандал в Белом доме

Как ранее писал Delfi, президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу в Вашингтоне, которая перешла в диалог на повышенных тонах. Позже стало известно, что пресс-конференция Трампа и Зеленского по итогам встречи отменена и последний досрочно покинул Белый дом. Сделка по редкоземельным металлам отменяется.

Как отмечает „РБК-Украина“, Трамп начал критиковать президента Украины после того, как Зеленский сказал о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Киев в переговорный процесс.

„Вы проявляете неуважение к нашей стране“, — сказал Трамп Зеленскому. По словам президента США, Зеленский не имеет права „диктовать то, что Америка будет чувствовать“. „Вы в не выгодных условиях с начала войны“, — заявил президент США.