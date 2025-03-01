The Washington Post: США рассматривают возможность остановки военной помощи Украине
Белый дом рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине, цитирует „Медуза“ издание The Washington Post, которое ссылается на неназванного высокопоставленного чиновника.
Такой вариант рассматривается как ответ на высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом и „его неуступчивость в мирном процессе“.
При этом собеседник The Washington Post отверг предположения о том, что конфронтация Трампа с Зеленским была намеренной — он отметил, что в Вашингтоне, напротив, создавали „позитивный фон“ перед началом встречи: в частности, Трамп отказался от своих слов о том, что Зеленский является „диктатором“.
Если решение об остановке помощи будет принято, оно будет распространяться на радары, транспортные средства, боеприпасы и ракеты общей стоимостью в миллиарды долларов, пишет издание.
Перепалка между Зеленским и Трампом произошла 28 февраля, когда президент Украины прибыл в Белый дом для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Документ в итоге не был подписан. Агентство Reuters со ссылкой на источник через несколько часов сообщало, что Трамп более „не заинтересован“ в его подписании.
Скандал в Белом доме
Как ранее писал Delfi, президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу в Вашингтоне, которая перешла в диалог на повышенных тонах. Позже стало известно, что пресс-конференция Трампа и Зеленского по итогам встречи отменена и последний досрочно покинул Белый дом. Сделка по редкоземельным металлам отменяется.
Как отмечает „РБК-Украина“, Трамп начал критиковать президента Украины после того, как Зеленский сказал о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Киев в переговорный процесс.
„Вы проявляете неуважение к нашей стране“, — сказал Трамп Зеленскому. По словам президента США, Зеленский не имеет права „диктовать то, что Америка будет чувствовать“. „Вы в не выгодных условиях с начала войны“, — заявил президент США.
Журналистка Джеки Хайнрих со ссылкой на представителей Белого дома заявила, что Зеленский не сам решил покинуть здание, а был выгнан Трампом. „Украинцы умоляли о перезагрузке, но Рубио и Вальц сообщили им, что Зеленскому нужно покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда он будет готов к миру“, — утверждается в публикации в соцсети X.
После завершения встречи Трамп заявил, что Зеленский „не готов к миру“. „Удивительно, что проявляется благодаря эмоциям, и я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка будет вовлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, я хочу мира. Он проявил неуважение к США в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру“, — написал он.