В Таллинне в вытрезвителе скончался 75-летний мужчина

В пятницу около 17:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Вильде в Мустамяэ нетрезвый мужчина упал на камень. „Скорая помощь первой отреагировала на инцидент и осмотрела мужчину, которому не потребовалась госпитализация. Однако мужчина был настолько пьян, что не мог отвечать на вопросы и самостоятельно передвигаться, поэтому сотрудники полиции отвезли его в вытрезвитель“, - сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Пирко Пярила.

В вытрезвителе мужчина снова прошел медицинское обследование. Затем его, чтобы он протрезвел, поместили в камеру, где регулярно проверяли и следили за ним как физически, так и с помощью камеры видеонаблюдения.

„Во время полуночной физической проверки офицер заметил, что мужчина перестал дышать. Специалист арестного дома немедленно начал делать искусственное дыхание, был вызван медик, а также скорая помощь. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь мужчины, и прибывшая на место происшествия машина скорой помощи констатировала смерть“, - сказал оперативный руководитель.

Точную причину смерти установит экспертиза.