Мария Юферева-Скуратовски - о поведении Трампа и Зеленского: сцена из нового голливудского боевика

„Чтобы понять поведение Владимира Зеленского на пресс-конференции в Овальном кабинете и раздражение Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса, нужно отмотать историю на 30 лет назад.

В 1994 году президент Украины Кучма соглашается на вывоз из Украины остатков советского ядерного оружия. Тогдашний президент США Билл Клинтон хочет, чтобы Украина отказалась и от межконтинентальных ракет в обмен на обещание, что США, Россия и Великобритания станут гарантами безопасности страны. По свидетельствам историков, после подписания этого Будапештского меморандума Кучма встретился с президентом Франсуа Миттераном, и тот сказал ему: „Зря вы это подписали, вас обманут!“ Теперь, судя по всему, история повторяется. Трамп хочет, чтобы Зеленский подписал сделку о мире на невыгодных для Украины условиях. И главное, что при этом Украине не предоставляются гарантии безопасности. Зеленский был подвергнут беспрецедентному давлению, но не сломался.

Я думаю, что если бы президент Украины смиренно проглотил покровительственно-пренебрежительный тон Трампа и Вэнса и беззвучно подписал бы предложенную сделку, то у его ненавистников появился бы очередной повод орать, что Зеленский сдал всю Украину с ее ценными ресурсами. А Зеленский упрямо стоял на своем - ему нужны конкретные гарантии безопасности.

Пресс-конференция в Овальном кабинете мне лично напомнила сцену из нового голливудского боевика, когда снова на кону спасение мира, а главного героя пытаются уничтожить, в данном случае морально. Это был какой-то новый уровень антидипломатии, демонстрации силы и власти от Трампа и Вэнса. И теперь еще от Зеленского будут требовать извинений за неправильное и неуважительное поведение.