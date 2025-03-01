Мария Юферева-Скуратовски - о поведении Трампа и Зеленского: сцена из нового голливудского боевика
Марии Юферевой-Скуратовски, депутату Рийгикогу от Партии реформ, ситуация 28 февраля на пресс-конференции в Овальном кабинете напомнила сцену из нового голливудского боевика, когда на кону спасение мира. Юферева-Скуратовски проводит исторические параллели, называет поведение Трампа антидипломатией и объясняет, что случившееся значит для Европы.
„Чтобы понять поведение Владимира Зеленского на пресс-конференции в Овальном кабинете и раздражение Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса, нужно отмотать историю на 30 лет назад.
В 1994 году президент Украины Кучма соглашается на вывоз из Украины остатков советского ядерного оружия. Тогдашний президент США Билл Клинтон хочет, чтобы Украина отказалась и от межконтинентальных ракет в обмен на обещание, что США, Россия и Великобритания станут гарантами безопасности страны. По свидетельствам историков, после подписания этого Будапештского меморандума Кучма встретился с президентом Франсуа Миттераном, и тот сказал ему: „Зря вы это подписали, вас обманут!“ Теперь, судя по всему, история повторяется. Трамп хочет, чтобы Зеленский подписал сделку о мире на невыгодных для Украины условиях. И главное, что при этом Украине не предоставляются гарантии безопасности. Зеленский был подвергнут беспрецедентному давлению, но не сломался.
Я думаю, что если бы президент Украины смиренно проглотил покровительственно-пренебрежительный тон Трампа и Вэнса и беззвучно подписал бы предложенную сделку, то у его ненавистников появился бы очередной повод орать, что Зеленский сдал всю Украину с ее ценными ресурсами. А Зеленский упрямо стоял на своем - ему нужны конкретные гарантии безопасности.
Пресс-конференция в Овальном кабинете мне лично напомнила сцену из нового голливудского боевика, когда снова на кону спасение мира, а главного героя пытаются уничтожить, в данном случае морально. Это был какой-то новый уровень антидипломатии, демонстрации силы и власти от Трампа и Вэнса. И теперь еще от Зеленского будут требовать извинений за неправильное и неуважительное поведение.
В любом случае маски сброшены, а это означает лишь одно - если Европа хочет остаться сильным и конкурентоспособным игроком на международной политической арене, нам надо укреплять свои позиции в обороне и экономике, а также еще теснее работать с теми, кто разделяет наши ценности. Если мы проиграем, то всем нам придется жить в мире, которым правят лишь сила и деньги“.
Скандал в Белом доме
Как ранее писал Delfi, президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу в Вашингтоне, которая перешла в диалог на повышенных тонах. Позже стало известно, что пресс-конференция Трампа и Зеленского по итогам встречи отменена и последний досрочно покинул Белый дом. Сделка по редкоземельным металлам отменяется.
Как отмечает „РБК-Украина“, Трамп начал критиковать президента Украины после того, как Зеленский сказал о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Киев в переговорный процесс.
„Вы проявляете неуважение к нашей стране“, — сказал Трамп Зеленскому. По словам президента США, Зеленский не имеет права „диктовать то, что Америка будет чувствовать“. „Вы в не выгодных условиях с начала войны“, — заявил президент США.
Журналистка Джеки Хайнрих со ссылкой на представителей Белого дома заявила, что Зеленский не сам решил покинуть здание, а был выгнан Трампом. „Украинцы умоляли о перезагрузке, но Рубио и Вальц сообщили им, что Зеленскому нужно покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда он будет готов к миру“, — утверждается в публикации в соцсети X.
После завершения встречи Трамп заявил, что Зеленский „не готов к миру“. „Удивительно, что проявляется благодаря эмоциям, и я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка будет вовлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, я хочу мира. Он проявил неуважение к США в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру“, — написал он.