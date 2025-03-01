В Таллинне в День независимости Эстонии активно выписывали штрафы за парковку - на общую сумму около 7000 евро

В государственный праздник 24 февраля, когда отмечалась годовщина Эстонской Республики, столичные власти выписали более 200 штрафов за неправильную парковку на общую сумму около 7000 евро. Часть водителей не знала, что в Таллинне с 2013 года воскресные правила парковки не распространяются на госпраздники, если госпраздник не выпадает на воскресенье.

В этом году 24 февраля выпало на понедельник, поэтому в Таллинне в тот день действовали правила парковки обычного буднего дня.

„Я сначала растерялся: неужели я припарковал машину в зоне запрещающего знака или что-то еще сделал неправильно. А затем увидел, что штрафы были и под дворниками других автомобилей“, - написал в соцсетях один из оштрафованных, иронически поблагодарив горуправу за подарок на праздничный день.

В общей сложности 24 февраля в Таллинне было выписано 224 штрафа на общую сумму 6928 евро, хотя эта статистика также включает в себя штрафы в парковочных зонах в историческом центре, где платная парковка действует круглосуточно.

Глава юридического отдела Транспортного департамента Таллинна Арно Туйск пояснил ERR, что в столице с 2013 года действует постановление, согласно которому правила парковки в зонах платной парковки по выходным дням не распространяются на госпраздники, если госпраздник выпадает на будний день. По его словам, постановление действует более 12 лет, опубликовано в Riigi Teataja и на сайте Таллинна, и каждый водитель обязан ознакомиться с правилами и соблюдать их.

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