„Мы хотим мира, но нужны гарантии безопасности“. Зеленский не стал приносить извинения после конфликта с Трампом
Вскоре после неудачных переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом вечером в пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News. Во время беседы с журналистом он заявил, что хочет сохранять партнерские отношения с США и готов подписать соглашение по природным ресурсам, однако убежден, что оно должно стать первым шагом к гарантиям безопасности для Украины.
Владимир Зеленский: „Мы больше всего на свете не хотим воевать“
„Никто не желает окончания этой войны больше, чем украинцы“, - подчеркнул Зеленский. Однако, продолжил он, народ Украины хочет справедливого и прочного мира, который невозможен без гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов. В их отсутствие украинцы будут бояться, что „завтра Путин вернется“, поскольку президент РФ уже не раз нарушал договоренности, указал украинский лидер.
Зеленский сказал, что его спор с Трампом - это „плохо для обеих сторон“, но он не думает, что сделал „что-то плохое“ и должен извиняться. На вопрос, готов ли он сейчас вернуться в Белый дом для возобновления переговоров, президент Украины ответил: „Нет“.
В ходе диалога в студии был показан видеосюжет с высказыванием Дональда Трампа о Зеленском, которое он сделал уже после встречи в Белом доме: „Он хочет продолжать воевать, воевать и воевать“.
„Мы больше всего на свете не хотим воевать, - прокомментировал это видео украинский президент. - Я уважаю наших граждан, наших воинов. Поэтому я не могу вернуться к ним без ясной информации о том, когда и какие гарантии получит Украина“.
Встреча президентов Украины и США завершилась скандалом
Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Белом доме в Вашингтоне 28 февраля. Предполагалось, что два лидера подпишут американо-украинскую сделку о редкоземельных металлах и других полезных ископаемых. Однако встреча прошла на повышенных тонах: Зеленский вынужден был поспорить с Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и покинул Белый дом досрочно. Соглашение при этом подписано не было.
Трамп в ходе встречи несколько раз обвинил Зеленского в неблагодарности. „Вы рискуете третьей мировой войной. И то, что вы делаете, крайне неуважительно по отношению к стране, которая поддержала вас гораздо больше, чем, как говорили многие, следовало бы“, - сказал президент США, пригрозив выйти из переговорного процесса по Украине, если Киев не заключит сделку.
Выступив вскоре после этого перед журналистами, Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Белый дом „играл слишком по-крупному“. По словам главы Белого дома, он сам хочет немедленного прекращения огня, а Зеленский якобы намерен продлить конфликт с Россией.