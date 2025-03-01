„Мы хотим мира, но нужны гарантии безопасности“. Зеленский не стал приносить извинения после конфликта с Трампом

Вскоре после неудачных переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом вечером в пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News. Во время беседы с журналистом он заявил, что хочет сохранять партнерские отношения с США и готов подписать соглашение по природным ресурсам, однако убежден, что оно должно стать первым шагом к гарантиям безопасности для Украины.

Владимир Зеленский: „Мы больше всего на свете не хотим воевать“

„Никто не желает окончания этой войны больше, чем украинцы“, - подчеркнул Зеленский. Однако, продолжил он, народ Украины хочет справедливого и прочного мира, который невозможен без гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов. В их отсутствие украинцы будут бояться, что „завтра Путин вернется“, поскольку президент РФ уже не раз нарушал договоренности, указал украинский лидер.

Зеленский сказал, что его спор с Трампом - это „плохо для обеих сторон“, но он не думает, что сделал „что-то плохое“ и должен извиняться. На вопрос, готов ли он сейчас вернуться в Белый дом для возобновления переговоров, президент Украины ответил: „Нет“.

В ходе диалога в студии был показан видеосюжет с высказыванием Дональда Трампа о Зеленском, которое он сделал уже после встречи в Белом доме: „Он хочет продолжать воевать, воевать и воевать“.

„Мы больше всего на свете не хотим воевать, - прокомментировал это видео украинский президент. - Я уважаю наших граждан, наших воинов. Поэтому я не могу вернуться к ним без ясной информации о том, когда и какие гарантии получит Украина“.

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