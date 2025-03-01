„Важно провести грань между акционизмом и личным пиаром“. Новый состав музейного совета обсудил будущее Нарвского музея

Напомним, что в новом составе совета музея работают заместитель председателя горсобрания Владимир Жаворонков, вице-мэр Нарвы Марина Шурупова и руководитель туристического кластера Ида-Вирумаа Кадри Ялонен. Они сменили Владимира Орлова и Алексея Мяги, которые не сработались с руководством музея.

„В целом, обсуждение прошло конструктивно, проблемы были, но решались без конфликта, - комментирует результаты собрания Владимир Жаворонков. - Финансовое состояние музея удовлетворительное, результаты по всем направлениям значительные. Музей получает 630 000 евро от государства и 432 000 от города, самостоятельно зарабатывает 450 000, что больше, чем вклад города. Музей победил в конкурсе проектов и теперь получит 400 000 евро на повышение энергоэффективности здания. Судебная тяжба с РТК, которая влияла на финансовые показатели, была выиграна, и ожидается окончательное решение в марте“.

„Мы подробно рассмотрели финансовую деятельность, обсудили планы на будущие мероприятия и утвердили бюджет на текущий год, который ранее не был утверждён, - добавляет Марина Шурупова. - Рассмотрели финансовую информацию за первый месяц года, и на данный момент вопросов по финансам нет“.

„Основным вопросом остаётся передача музею здания и коллекций Нарвского музея, которые находятся пока в управлении городом, - продолжает Жаворонков. - Город не передает эти экспонаты, что может привести к их повреждению и необходимости дополнительных расходов на консервацию их потом. Инвентаризация коллекций заканчивается в ноябре этого года, и, по логике, город должен передать эти объекты музею как можно скорее, но пока не решается этот вопрос“.

Жаворонков также отмечает, что выборы нового председателя совета прошли единогласно, хотя ранее возникали сложности с голосованием представителей города.

Основные поводы для конфликтов, которые возникали прежде между членами совета музея, состояли в том, что депутаты Владимир Орлов и Алексей Мяги не разделяли активную политическую позицию музея.