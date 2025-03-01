01.03.2025, 17:57
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Кейлаская баскетбольная школа обыграла последнюю команду Эстоно-латвийской баскетбольной лиги
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 1 марта, в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) обыграл на своей площадке „Латвийский университет“ 89:78.
КБШ уверенно начал матч, выиграв первую четверть со счётом 26:18, а к большому перерыву удерживал минимальное преимущество — 53:50. После трёх четвертей хозяева вели 73:68, а в заключительном отрезке не позволили „Латвийскому университету“ сократить отставание. В итоге КБШ одержал победу с разницей в 11 очков.
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