ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Кейлаская баскетбольная школа обыграла последнюю команду Эстоно-латвийской баскетбольной лиги

КБШ уверенно начал матч, выиграв первую четверть со счётом 26:18, а к большому перерыву удерживал минимальное преимущество — 53:50. После трёх четвертей хозяева вели 73:68, а в заключительном отрезке не позволили „Латвийскому университету“ сократить отставание. В итоге КБШ одержал победу с разницей в 11 очков.