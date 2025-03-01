01.03.2025, 17:57
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Кейлаская баскетбольная школа играет с последней командой Эстоно-латвийской баскетбольной лиги
КБШ vs „Латвийский университет“ 26:18
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) примет на своей площадке „Латвийский университет“. Матч начнется в 18:00 и будет доступен для подписчиков Delfi.
На данный момент команды разделяет всего одна победа: у Кейлаской баскетбольной школы (КБШ) 3 победы в 23 матчах, а у „Латвийского университета“ — 2 в 22 играх.
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