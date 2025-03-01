Баскетбол
01.03.2025, 17:57

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Кейлаская баскетбольная школа играет с последней командой Эстоно-латвийской баскетбольной лиги

 
КБШ vs „Латвийский университет“ 26:18
Keila KK vs Kalev/Cramo.
Keila KK vs Kalev/Cramo.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Сегодня в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) примет на своей площадке „Латвийский университет“. Матч начнется в 18:00 и будет доступен для подписчиков Delfi.

На данный момент команды разделяет всего одна победа: у Кейлаской баскетбольной школы (КБШ) 3 победы в 23 матчах, а у „Латвийского университета“ — 2 в 22 играх.

КБШ одержала свою последнюю победу 1 февраля, обыграв „Лиепая“ со счетом 90:77. „Латвийский университет“ потерпел семь поражений подряд и последний раз выигрывал в начале января, обыграв дома „Кейла Кулбет“ — 71:69.

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