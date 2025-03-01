01.03.2025, 13:07
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: пярнуский „Садам“ проиграл латвийскому топ-клубу
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 1 марта, в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet „Садам“ проиграл в Пярну латвийскому ВЭФу со счетом 83:96.
ВЭФ уверенно начал матч, выиграв первую четверть со счётом 32:17. Во втором отрезке „Садам“ несколько раз сокращал отставание до 12 очков, но к большому перерыву гости довели своё преимущество до 20 баллов (56:36).
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