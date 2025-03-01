„Сильные люди заключают мир, слабые - начинают войны“. В Европе шокированы приемом Зеленского в Белом доме, мнения политиков США разделились

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вечером в пятницу, 28 февраля, выразил поддержку Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому, после скандала во время встречи последнего с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

„Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Поэтому мы работаем над общим путем к прочному и справедливому миру. Украина может положиться на Германию - и на Европу“, - написал Шольц в соцсети X. Таким образом он отреагировал на угрозу Трампа лишить Киев поддержки, если тот не подпишет с США сделку по редкоземельным металлам.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также подчеркнула, что Украина „не одинока“ и „может рассчитывать на непоколебимую поддержку Германии, Европы и не только“.

Лидер победившего на выборах в бундестаг консервативного блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в свою очередь, написал: „Дорогой Владимир Зеленский, мы поддерживаем Украину и в хорошие, и в трудные времена. Мы никогда не должны путать агрессора и жертву в этой страшной войне“.

Реакции европейских политиков на скандал в Белом доме

„Ваше достоинство делает честь храбрости украинского народа. Будьте сильны, будьте смелы, будьте бесстрашны. Вы никогда не будете одиноки, дорогой президент Зеленский. Мы продолжим работать с вами ради справедливого и прочного мира“, - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

„Есть агрессор: Россия. Есть жертва: Украина, - написал в микроблоге X президент Франции Эмманюэль Макрон. - Мы были правы, помогая Украине и вводя санкции против России три года назад - и мы продолжаем это делать. Мы - это американцы, европейцы, канадцы, японцы и многие другие. Спасибо всем, кто помогал и продолжает помогать. И уважение - тем, кто сражается с самого начала. Потому что они борются за свое достоинство, свою независимость, своих детей и за безопасность Европы“.

„Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки“, - заявил после переговоров в Вашингтоне премьер-министр Польши Дональд Туск.