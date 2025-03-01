„Сильные люди заключают мир, слабые - начинают войны“. В Европе шокированы приемом Зеленского в Белом доме, мнения политиков США разделились
Переговоры американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне в пятницу, 28 февраля, закончились скандалом вместо подписания соглашения о редкоземельных металлах. DW приводит реакции европейских и американских политиков.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц вечером в пятницу, 28 февраля, выразил поддержку Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому, после скандала во время встречи последнего с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
„Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Поэтому мы работаем над общим путем к прочному и справедливому миру. Украина может положиться на Германию - и на Европу“, - написал Шольц в соцсети X. Таким образом он отреагировал на угрозу Трампа лишить Киев поддержки, если тот не подпишет с США сделку по редкоземельным металлам.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также подчеркнула, что Украина „не одинока“ и „может рассчитывать на непоколебимую поддержку Германии, Европы и не только“.
Лидер победившего на выборах в бундестаг консервативного блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в свою очередь, написал: „Дорогой Владимир Зеленский, мы поддерживаем Украину и в хорошие, и в трудные времена. Мы никогда не должны путать агрессора и жертву в этой страшной войне“.
Реакции европейских политиков на скандал в Белом доме
„Ваше достоинство делает честь храбрости украинского народа. Будьте сильны, будьте смелы, будьте бесстрашны. Вы никогда не будете одиноки, дорогой президент Зеленский. Мы продолжим работать с вами ради справедливого и прочного мира“, - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
„Есть агрессор: Россия. Есть жертва: Украина, - написал в микроблоге X президент Франции Эмманюэль Макрон. - Мы были правы, помогая Украине и вводя санкции против России три года назад - и мы продолжаем это делать. Мы - это американцы, европейцы, канадцы, японцы и многие другие. Спасибо всем, кто помогал и продолжает помогать. И уважение - тем, кто сражается с самого начала. Потому что они борются за свое достоинство, свою независимость, своих детей и за безопасность Европы“.
„Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки“, - заявил после переговоров в Вашингтоне премьер-министр Польши Дональд Туск.
„Украина, Испания с тобой“, - написал в соцсетях премьер-министр Испании Педро Санчес.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала провести саммит с участием США и европейских стран. „Любой раскол Запада ослабляет нас всех и помогает тем, кто хочет увидеть упадок нашей цивилизации“, - говорится в заявлении.
Пресс-служба премьера Великобритании Кира Стармера сообщила, что он 28 февраля „разговаривал и с президентом Трампом, и с президентом Зеленским“. Стармер „продолжает непоколебимо поддерживать Украину и делает все возможное, чтобы найти путь к прочному миру, основанному на ее суверенитете и безопасности“, заявили на Даунинг-стрит, добавив: „Премьер-министр с нетерпением ждет воскресной встречи мировых лидеров, включая президента Зеленского“.
„Сильные люди заключают мир, слабые - начинают войны. Сегодня президент Дональд Трамп смело выступил за мир, даже если многим было трудно это принять. Спасибо, господин президент!“ - написал между тем в своем блоге премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
О своей поддержке Владимиру Зеленскому и народу Украины также выразили премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, экс-канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер-министр Дании Метте Фредериксон, премьер-министр Чехии Петр Павел, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, президент Лавтии Эдгарс Ринкевич, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Австралии Энтони Албаниз и многие другие политики.
Республиканцы: Принцип „Америка прежде всего“ в действии
Спикер Палаты представителей (нижней палаты Конгресса США) Майк Джонсон заявил: „Сегодня в Овальном кабинете мы увидели американского президента, который ставит Америку на первое место“. По его словам, „прошли те времена, когда Америку можно было использовать и относиться к ней без уважения“.
„То, что я увидел в Овальном кабинете, было неуважительным, и я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь снова иметь дело с Зеленским“, - заявил журналистам влиятельный сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм. Он выразил мнение, что президент Украины должен либо „измениться“, либо „уйти в отставку и прислать кого-то“, с кем в Вашингтоне „смогут работать“.
Виктория Спартц, родившаяся в Украинской ССР, а ныне представляющая в Сенате США штат Индиана, выразила мнение, что Зеленский „нанес огромный вред украинскому народу, оскорбив президента Соединенных Штатов и американский народ“. „Это не театральная сцена, а настоящая война“, - заявила республиканка.
Конгрессмен от той же партии Дон Бэкон, однако, занял другую позицию. „Некоторые хотят скрыть правду, но мы не можем ее игнорировать. В этой войне виновата Россия“, - сказал республиканец.
Демократы США: В Москве сейчас открывают шампанское
„В Кремле хлопают пробки от шампанского“, - так прокомментировал исход переговоров член Сената от штата Мэриленд, Крис Ван Холлен. По его словам, то, как Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс „оскорбили Зеленского и устроили шоу, полное лжи и дезинформации“, „заставило бы покраснеть даже Путина“ и стало „позором Америки“.
„Мы не можем позволить Трампу переписывать историю или разрушать проверенные десятилетиями партнерские отношения (с Украиной. - Ред.)“ - считает лидер демократов в Сенате Дик Дурбин. Он принес Зеленскому „самые искренние извинения“.
Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выразила мнение, что действующий президент США „относится к разрушению демократии как к политическому спектаклю, бросая Украину на растерзание волкам и оказывая Путину услугу“.
Еще один член Демократической партии Бен Родс, занимавший в администрации Барака Обамы пост заместителя советника по национальной безопасности, сказал: „Трамп превращает Соединенные Штаты в ультраправую, авторитарную, лишенную ценностей олигархию, которая идет в ногу с мировыми автократиями“.
Встреча президентов Украины и США завершилась скандалом
Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Белом доме в Вашингтоне 28 февраля. Предполагалось, что два лидера подпишут американо-украинскую сделку о полезных ископаемых. Однако встреча прошла на повышенных тонах: Зеленский вынужден был поспорить с Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и покинул Белый дом досрочно. Соглашение подписано не было.
Трамп в ходе встречи несколько раз обвинил Зеленского в неблагодарности. „Вы рискуете третьей мировой войной. И то, что вы делаете, крайне неуважительно по отношению к стране, которая поддержала вас гораздо больше, чем, как говорили многие, следовало бы“, - заявил президент США, пригрозив выйти из переговорного процесса по Украине, если Киев не заключит сделку.