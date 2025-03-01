Арлет Леванди вошел в десятку лучших на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию

Эстонский фигурист Арлет Леванди продемонстрировал отличное выступление на чемпионате мира среди юниоров в Дебрецене. После 12-го места в короткой программе он показал лучший результат сезона в произвольной, набрав 146,48 балла. В сумме Леванди набрал 218,90 балла, что позволило ему занять 8-е место. На прошлом юниорском ЧМ он был седьмым.

Золотую медаль завоевал японец Рио Наката, набравший 248,99 балла, включая 162,95 балла за произвольную программу. Второе место занял кореец Со Мингю с результатом 241,45 балла, а бронзу — словацкий фигурист Адам Гагара, который набрал 233,93 балла, опередив американца Джейкоба Санчеса (230,41 балла).

Среди тех, кто финишировал выше Леванди, выделяются кореец Хабин Чой (227,28 балла), японец Сюнсукэ Накамура (225,69 балла) и немец Генрих Гартунг (218,94 балла).

В субботу девушки представят свои произвольные программы. Элина Гойдина занимает шестое место после короткой программы.

14-летняя Элина Гойдина установила личный рекорд в короткой программе, набрав 64,15 балла (предыдущий рекорд — 63,03). Недавно она завоевала серебро на Европейском юношеском олимпийском фестивале.

На прошлом юниорском чемпионате мира по фигурному катанию Элина Гойдина заняла 11-е место. После короткой программы она находилась на пятом месте, но в начале произвольной программы столкнулась с трудностями, несколько раз упав.

15-летняя Элизабет Ныу, дебютировавшая на титульных соревнованиях, набрала 37,85 балла и не прошла в произвольную программу, заняв 47-е место.

Лучшей в короткой программе стала 16-летняя японка Мао Симада с личным рекордом 74,68, второе место у Инги Гургенидзе (Грузия) — 67,47, третье — у японки Ами Накаи (66,84). Симада выигрывала чемпионат мира среди юниоров два последних года.

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