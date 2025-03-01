Правда ли, что украинские военные в 2025 году сожгли чучело Трампа и его книги?
В феврале 2025 года в СМИ и соцсетях распространились видео, на которых военнослужащие ВСУ якобы мстят американскому президенту за его позицию в отношении Украины. Мы проверили подлинность этих роликов.
Как сообщалось в публикациях, на фоне шагов президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине и его резких заявлений в адрес украинского президента Владимира Зеленского военнослужащие ВСУ решили отомстить американскому политику и провели две акции, которые засняли на видео. В первом ролике солдаты обвиняют Трампа в том, что из-за его решений президенту Зеленскому не отправляли оружие и за это он „отплатит кровью“, после чего сжигают его чучело. Во втором военные (предположительно, другие) заявляют, что им не нужен мирный план Трампа, и сжигают экземпляры украиноязычного издания его книги „Искусство заключать сделки“. В публикациях также приводились скриншоты постов некоего американского блогера, который разместил одно из видео в X — оно якобы вызвало массовый гнев американцев.Об одной или обеих акциях рассказали „Комсомольская правда“, „Московский комсомолец“, телеканал „Царьград“ и другие российские СМИ, а также многочисленные Telegram-каналы, среди которых „КБ“ (256 000 просмотров на момент написания этого разбора), Colonelcassad (231 000), „Дядя Слава“ (178 000), Voblya (146 000) и Rus_criminal (114 000).
Вскоре после инаугурации Трампа отношения между США и Украиной обострились. Они достигли пика напряжённости к середине февраля, когда Белый дом пошёл на прямые переговоры с Кремлём без участия Украины, а затем начал требовать от Киева возместить многомиллиардную помощь за счёт доступа к украинским природным ресурсам. Зеленский несколько раз отказывался подписывать соответствующие соглашения, подчёркивая, что они лягут тяжким бременем на будущие поколения, а предыдущая американская администрация не требовала последующей компенсации военной и прочей поддержки. В конце месяца Financial Times и другие СМИ сообщили, что сделка всё же предварительно согласована и близка к подписанию.
Несложно заметить, что два вирусных видео сняты при разной погоде: на первом стоит то ли весна, то ли осень, а на втором виден снег. Кроме того, в первом ролике люди, представившиеся украинскими военными, произносят обращённую к Трампу фразу „Тебе больше не стать президентом“. 22-я поправка к Конституции США запрещает любому гражданину страны занимать высший пост больше двух сроков, поэтому фраза, поданная как угроза Трампу, звучит нелепо — победа на выборах в ноябре 2024 года стала для него второй.
Дело в том, что первая волна распространения этого видео пришлась на весну 2024 года, когда его выкладывали в крупных русскоязычных Telegram-каналах. Слова героев ролика об отсутствии оружейных поставок тогда, вероятно, были связаны с тем, что Конгресс США полгода не мог договориться о выделении более $60 млрд на помощь Украине, а дискуссии тормозили республиканцы-трамписты. Помимо некоторых странностей в самом видео (лица бойцов скрыты, нашивки с фамилиями не разглядеть, подразделение не названо, слова на украинском произносятся с заметным русским акцентом), обращает на себя внимание и тот факт, что первым обращение выложил пророссийский Telegram-канал „Украина новости“ 2 мая в 11:31 по московскому времени. Его тут же удалили, но через несколько минут опубликовали заново. В посте говорилось, что видео якобы распространил популярный украинский канал „Труха Україна“, да и ролике присутствовал его логотип. Однако „Проверено“ не удалось найти следов такой публикации через сервис TGStat, который фиксирует в том числе удалённые посты. Более того, сотрудники фактчекингового отдела шведского телеканала SVT связались с администраторами „Трухи“, и те опровергли факт публикации на их канале видео, отметив, что его логотип был использован незаконно. Несмотря на опровержение, в ноябре 2024 года ролик всплыл снова — среди прочих тогда его выложил в X пророссийский англоязычный аккаунт @mylordbebo, ранее неоднократно распространявший другие фейки, которые разбирало „Проверено“. То есть в феврале 2025 года это видео используют для иллюстрации отношения украинских военных к Трампу уже как минимум в третий раз.
Эта волна распространения видео началась после того, как 18 февраля его опубликовал в X англоязычный пользователь @BGatesIsaPyscho, который в своих постах нередко поддерживает пророссийские нарративы. Ролик посмотрели более 780 000 раз. На вирусный пост (и вполне реальные гневные комментарии к нему) обратили внимание русскоязычные Telegram-каналы, которые под видом свежего начали делиться этим и ещё одним роликом.
Второе видео — про сжигание книг Трампа — тоже не новое. С аналогичными подписями оно распространилось в ноябре 2024 года, после победы Трампа на президентских выборах. Вскоре подлинность ролика разобрало „Проверено“. Оказалось, что на форме предполагаемых бойцов ВСУ были устаревший шеврон бригады „Азов“, а также неправильно размещённый и некорректно прорисованный общевойсковой шеврон ВСУ, тогда как голос за кадром не просто говорит по-украински с акцентом, но допускает довольно серьёзные фонетические и орфоэпические ошибки. Как и в случае с видео, где сжигают чучело Трампа, эта запись не распространялась массово в проукраинских каналах, а первым её выложил прокремлёвский канал „Голос Мордора“, неоднократно фигурировавший в разборах „Проверено“ как первоисточник дезинформации.
Таким образом, оба видео, распространявшиеся в феврале 2025 года, были впервые опубликованы в прокремлёвских Telegram-каналах ещё несколько месяцев назад и имеют все признаки постановки.
Итог: Фейк