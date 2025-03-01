Правда ли, что украинские военные в 2025 году сожгли чучело Трампа и его книги?

Дело в том, что первая волна распространения этого видео пришлась на весну 2024 года, когда его выкладывали в крупных русскоязычных Telegram-каналах. Слова героев ролика об отсутствии оружейных поставок тогда, вероятно, были связаны с тем, что Конгресс США полгода не мог договориться о выделении более $60 млрд на помощь Украине, а дискуссии тормозили республиканцы-трамписты. Помимо некоторых странностей в самом видео (лица бойцов скрыты, нашивки с фамилиями не разглядеть, подразделение не названо, слова на украинском произносятся с заметным русским акцентом), обращает на себя внимание и тот факт, что первым обращение выложил пророссийский Telegram-канал „Украина новости“ 2 мая в 11:31 по московскому времени. Его тут же удалили, но через несколько минут опубликовали заново. В посте говорилось, что видео якобы распространил популярный украинский канал „Труха Україна“, да и ролике присутствовал его логотип. Однако „Проверено“ не удалось найти следов такой публикации через сервис TGStat, который фиксирует в том числе удалённые посты. Более того, сотрудники фактчекингового отдела шведского телеканала SVT связались с администраторами „Трухи“, и те опровергли факт публикации на их канале видео, отметив, что его логотип был использован незаконно. Несмотря на опровержение, в ноябре 2024 года ролик всплыл снова — среди прочих тогда его выложил в X пророссийский англоязычный аккаунт @mylordbebo, ранее неоднократно распространявший другие фейки, которые разбирало „Проверено“. То есть в феврале 2025 года это видео используют для иллюстрации отношения украинских военных к Трампу уже как минимум в третий раз.