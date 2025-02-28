Кая Каллас о споре Зеленского с Трампом: свободному миру нужен новый лидер

„Украина – это Европа! Мы поддерживаем Украину. Мы усилим нашу поддержку Украины, чтобы она могла продолжать давать отпор агрессору. Сегодня стало ясно, что свободный мир нуждается в новом лидере. Нам, европейцам, предстоит принять этот вызов“ – написала политик сегодня в соцсети X.

„Почему мы в НАТО? Потому что боимся России. И единственное, что действительно работает, единственная гарантия безопасности, которая эффективна, – это защитный щит НАТО“, – заявила Каллас в интервью агентству AFP в Вашингтоне в четверг, 27 февраля. Также она обвинила президента США в том, что тот поддается „российскому нарративу“, и комментируя более ранние высказывания американского президента об Украине, она отметила, что его обвинения в адрес Киева „абсолютно неправдивы“.