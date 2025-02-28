Financial Times: Зеленский после спора с Трампом созвонился с Макроном и генсеком НАТО Рютте

О чем они говорили, не сообщается. Елисейский дворец подтвердил, что разговор между Зеленским и Макроном состоялся. О его содержании пока не сообщается. Перед разговором Макрон публично поддержал Украину.

Сейчас Зеленский общается с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, заявил собеседник Миллера.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прибыл с визитом в США. Ожидалось, что в ходе этой поездки будет подписано соглашение об использовании украинских природных ресурсов.

Как сообщал BFM TV, президент США Дональд Трамп хотел отменить этот визит Зеленского, но вмешался Эммануэль Макрон и попросил Трампа не отменять встречу.

В Белом доме прошли переговоры Зеленского с Трампом, во время которых лидеры поругались на тему российско-украинской войны. После завершения встречи Трамп заявил, что Зеленский „не готов к миру“ , а украинский лидер покинул Белый дом. Подписание соглашения по природным ресурсам было отменено.

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