ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1101-й день) | В отсутствие гарантий безопасности от США Киев хочет получить их от Евросоюза

США выдали агреман на назначение российского посла после переговоров Стамбуле

США выдали агреман на назначение новым послом России Александра Дарчиева, сообщает МИД России.

США передали официальную ноту с агреманом в ходе консультаций в Стамбуле, говорится в сообщении.

Отъезд нового посла в Вашингтон ожидается в ближайшее время, заявили в министерстве.

Накануне в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и США, посвященные нормализации работы посольств двух стран.

Договоренность об улучшении дипломатических отношений была достигнута на прошлой неделе на переговорах в Эр-Рияде — первых за три года войны в Украине.

Предыдущий российский посол работал в Вашингтоне до октября прошлого года.

Стармер соберет саммит европейских лидеров в воскресенье

Более десяти европейских лидеров приедут в Лондон в воскресенье, 2 марта, чтобы обсудить Украину и безопасность в Европе, сообщает офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

На саммит приглашены лидеры Франции, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чехии, Румынии и Турции, а также генсек НАТО Марк Рютте и лидеры Евросоюза — Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.

Утром в воскресенье, перед встречей, Стармер проведет созвон со странами Балтии.

Источник Reuters в администрации: соглашение о минералах не подписано, новая встреча Трампа и Зеленского в будущем не исключается

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский поругались в ходе встречи в Овальном кабинете. Администрация президента США заявила, что Трамп „выгнал“ Зеленского из Белого дома.

Источник агентства Reuters в администрации пояснил два момента:

Соглашение о минералах, которые должны были подписать Трамп и Зеленский, подписано не было.

Трамп не исключает соглашение с Зеленским, но тогда, когда Украина будет готова к конструктивному разговору.

В отсутствие гарантий безопасности от США Киев хочет получить их от Евросоюза