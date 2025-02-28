Военный дневник
28.02.2025, 21:49

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1101-й день) | В отсутствие гарантий безопасности от США Киев хочет получить их от Евросоюза

 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
ФОТО: Jim LoScalzo - Pool via CNP | picture alliance / Consolidated News Photos/Scanpix

Подводим итоги очередного дня войны в Украине.

США выдали агреман на назначение российского посла после переговоров Стамбуле

США выдали агреман на назначение новым послом России Александра Дарчиева, сообщает МИД России.

США передали официальную ноту с агреманом в ходе консультаций в Стамбуле, говорится в сообщении.

Отъезд нового посла в Вашингтон ожидается в ближайшее время, заявили в министерстве.

Накануне в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и США, посвященные нормализации работы посольств двух стран.

Договоренность об улучшении дипломатических отношений была достигнута на прошлой неделе на переговорах в Эр-Рияде — первых за три года войны в Украине.

Предыдущий российский посол работал в Вашингтоне до октября прошлого года.

Стармер соберет саммит европейских лидеров в воскресенье

Более десяти европейских лидеров приедут в Лондон в воскресенье, 2 марта, чтобы обсудить Украину и безопасность в Европе, сообщает офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

На саммит приглашены лидеры Франции, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чехии, Румынии и Турции, а также генсек НАТО Марк Рютте и лидеры Евросоюза — Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.

Утром в воскресенье, перед встречей, Стармер проведет созвон со странами Балтии.

Источник Reuters в администрации: соглашение о минералах не подписано, новая встреча Трампа и Зеленского в будущем не исключается

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский поругались в ходе встречи в Овальном кабинете. Администрация президента США заявила, что Трамп „выгнал“ Зеленского из Белого дома.

Источник агентства Reuters в администрации пояснил два момента:

  • Соглашение о минералах, которые должны были подписать Трамп и Зеленский, подписано не было.

  • Трамп не исключает соглашение с Зеленским, но тогда, когда Украина будет готова к конструктивному разговору.

В отсутствие гарантий безопасности от США Киев хочет получить их от Евросоюза

В условиях неясных гарантий безопасности от США Киев изучает возможность их получения от Евросоюза, пишет издание Euractiv со ссылкой на анонимных украинских чиновников. Украина стремится получить как „прочные“, так и „мягкие“ гарантии — и рассчитывает, что Вашингтон поддержит ее усилия по их поиску в Европе.

В рамках „прочных“ гарантий Киев хотел бы добиться присутствия на территории Украины европейских миротворцев. В Киеве, рассказали источники Euractiv, допускают, что вместо непосредственного наблюдения за линией разграничения миротворцы могли бы размещаться внутри самой страны, защищая ее морские порты или критическую инфраструктуру. Среди других вариантов — создание демилитаризованной зоны, аналогичной той, которая разграничивает КНДР и Южную Корею.

Также в рамках „прочных“ гарантий Украина намерена добиться помощи в наращивании собственной военной силы: поставок оружия и помощи в его производстве.

Источник: Meduza, BBC News Русская служба

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