ФОТО | „Левадия“ начала новый сезон чемпионата Эстонии по футболу с разгромной победы
Таллиннская „Левадия“ уверенно стартовала в новом сезоне Премиум-лиги, разгромив дебютанта высшей лиги „Харью“ из Лаагри со счетом 5:0 на „Спортлэнд Арене“.
„Левадия“ начала защиту чемпионского титула с яркой победы, разгромив дебютанта Премиум-лиги „Харью“ 5:0.
Уже на 9-й минуте Танел Таммик открыл счет после розыгрыша углового, а на 26-й Ричи Мусаба удвоил преимущество аналогичным образом.
Во втором тайме хозяева развили успех: на 47-й минуте Энок Кофи Отоо забил эффектным дальним ударом, а спустя две минуты защитник „Харью“ Каспар Лаур отправил мяч в собственные ворота. На 63-й минуте Отоо оформил дубль, вновь поразив ворота гостей красивым ударом с линии штрафной.
Несмотря на попытки „Харью“ забить гол престижа, „Левадия“ уверенно довела матч до победы, продемонстрировав мощный старт в новом сезоне.
„Харью“ дебютировал в Премиум-лиге в 2023 году, но после одного сезона выбыл. В 2024-м команда из Лаагри выиграла первую лигу и вернулась в элиту.
В субботу, 1 марта, состоятся матчи первого тура: „Вапрус“ – „Нымме Калью“ и „Флора“ – „Транс“. В воскресенье, 2 марта, сыграют „Курессааре“ – „Пайде“ и „Калев“ – „Таммека“.