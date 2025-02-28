ФОТО | „Левадия“ начала новый сезон чемпионата Эстонии по футболу с разгромной победы

„Левадия“ начала защиту чемпионского титула с яркой победы, разгромив дебютанта Премиум-лиги „Харью“ 5:0.

Уже на 9-й минуте Танел Таммик открыл счет после розыгрыша углового, а на 26-й Ричи Мусаба удвоил преимущество аналогичным образом.

Во втором тайме хозяева развили успех: на 47-й минуте Энок Кофи Отоо забил эффектным дальним ударом, а спустя две минуты защитник „Харью“ Каспар Лаур отправил мяч в собственные ворота. На 63-й минуте Отоо оформил дубль, вновь поразив ворота гостей красивым ударом с линии штрафной.

Несмотря на попытки „Харью“ забить гол престижа, „Левадия“ уверенно довела матч до победы, продемонстрировав мощный старт в новом сезоне.

„Харью“ дебютировал в Премиум-лиге в 2023 году, но после одного сезона выбыл. В 2024-м команда из Лаагри выиграла первую лигу и вернулась в элиту.

В субботу, 1 марта, состоятся матчи первого тура: „Вапрус“ – „Нымме Калью“ и „Флора“ – „Транс“. В воскресенье, 2 марта, сыграют „Курессааре“ – „Пайде“ и „Калев“ – „Таммека“.

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