В Балтийском море восстановили кабель связи между Латвией и Швецией

Между поврежденными участками проложен новый участок кабеля длиной в несколько сотен метров, соединенный муфтами. Работы по соединению длились более 30 часов, сообщил LVRTC.

„Теперь обслуживание клиентов LVRTC полностью восстановлено“, – говорится в сообщении.

Кабель был поврежден 26 января в Балтийском море на участке между латвийским городом Вентспилс и шведским островом Готланд.

В расследовании обстоятельств инцидента, который первоначально рассматривался как возможная диверсия, участвовали правоохранительные органы по меньшей мере трех стран – Латвии, Швеции и Норвегии.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 26 января, в Балтийском море был поврежден подводный оптоволоконный кабель государственного акционерного общества „Латвийский государственный радиотелевизионный центр“ (LVRTC). В LVRTC пояснили, что система мониторинга передачи данных центра зафиксировала перебои в передаче данных на участке Вентспилс – Готланд. LVRTC продолжил предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных.

В связи с инцидентом премьер-министр Эвика Силиня созвала совещание ответственных министерств и служб. После совещания премьер заявила, что повреждение кабеля LVRTC оптоволоконной сети связи на участке Вентспилс-Готланд не влияет на передачу данных для пользователей Латвии.

Силиня подчеркнула, что ущерб, скорее всего, вызван внешними воздействиями, и он может быть весьма значительным, добавив, что Морские силы тоже подключились к расследованию и обследовали потенциальное место происшествия. В LVRTC также допустили, что возможно внешнее повреждение.

Обрыв кабеля Estlink 2

В конце прошлого года Финляндия задержала судно, подозреваемое в причастности к обрыву кабеля Estlink 2 в Балтийском море, случившемся 25 декабря 2024 года.

В среду, 22 января, было объявлено, что Финское национальное бюро расследований завершило расследование на борту танкера Eagle S.

Техническое расследование якоря, поднятого со дна моря, также завершено, и полиция полагает, учитывая характеристики якоря и место его обнаружения, что якорь, поднятый с конца заснятой на морском дне тропы, принадлежит Eagle S.

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