„Он может вернуться, когда будет готов к миру“. Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась перепалкой, подписание сделки по редкоземельным металлам отменено
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу в Вашингтоне, которая перешла в диалог на повышенных тонах. Позже стало известно, что пресс-конференция Трампа и Зеленского по итогам встречи отменена и последний досрочно покинул Белый дом. Сделка по редкоземельным металлам отменяется, передает корреспондент Fox Джеки Хайнрих
Аккаунт RapidResponse47 в соцсети X, который позиционирует себя как официальный канал быстрого реагирования администрации Трампа, опубликовал видео, на котором видно, как президент США встречает Зеленского на крыльце Белого дома.
Зеленский на встрече с Трампом назвал Путина „убийцей и террористом“
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя идти на компромисс, сообщает Meduza со ссылкой на Associated Press.
По данным агентства, Зеленский в ходе встречи в Овальном кабинете назвал Путина „убийцей и террористом“ и сказал Трампу, что „с убийцей не должно быть компромиссов“.
Зеленский принес с собой распечатанные фотографии, чтобы показать их Трампу. Как пишет „РБК-Украина“, это снимки украинских военных после возвращения из российского плена.
Кромк того, в ходе встречи Зеленский заявил, что Украине „нужно не просто прекращение огня“, поскольку Россия ранее уже нарушала такие соглашения.
Трамп — Зеленскому: „Вы должны быть благодарны. Вы не можете говорить: хочу или не хочу прекращение огня“
Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского в ходе встречи в Белом доме 28 февраля, сообщает „РБК-Украина“.
„Вы проявляете неуважение к нашей стране“, — сказал Трамп Зеленскому. По словам президента США, Зеленский не имеет права „диктовать то, что Америка будет чувствовать“. „Вы в не выгодных условиях с начала войны“, — заявил президент США.
„Вы должны быть благодарны. Люди умирают, у вас не хватает военных. Вы не можете нам говорить, я хочу или не хочу прекращение огня“, — сказал Трамп.
„Вы не в лучшем положении. Сейчас у вас нет козырей… Вы играете с жизнями миллионов людей… Вы играете с третьей мировой войной. И то, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к этой стране“, — сказал Трамп.
Как отмечает „РБК-Украина“, Трамп начал критиковать президента Украины после того, как Зеленский сказал о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Киев в переговорный процесс.
Что произошло потом?
Пресс-конференция Трампа и Зеленского по итогам встречи была отменена. Журналистка Джеки Хайнрих со ссылкой на представителей Белого дома заявила, что Зеленский не сам решил покинуть здание, а был выгнан Трампом. „Украинцы умоляли о перезагрузке, но Рубио и Вальц сообщили им, что Зеленскому нужно покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда он будет готов к миру“, — утверждается в публикации в соцсети X.
После завершения встречи Трамп заявил, что Зеленский „не готов к миру“ Об этом он написал в соцсети Truth Social: „Удивительно, что проявляется благодаря эмоциям, и я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка будет вовлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, я хочу мира. Он проявил неуважение к США в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру“, — написал он.
Что касается самой сделки по редкоземельным металлас, то она была отменена. Сенатор Грэм заявил, что „не видит сценария“, при котором США вернутся к подписанию сделки с Украиной по редкоземельным металлам.
Также стало известно, что администрация Трампа приняла решение сократить присутствие агентства USAID на Украине с 64 до 8 сотрудников.
При этом некоторые европейские лидеры поддержали Зеленского. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X: „Дорогие украинские друзья, вы не одиноки“. Глава МИД ФРГ заверила Украину в поддержке. К ней присоединился сопредседатель партии социал-демократов. „Украина не одинока. Германия вместе с нашими европейскими союзниками выступает вместе с Украиной - и против российской агрессии. Украина может опираться на неколебимую поддержку Германии, Европы и других стран. Их защита демократии и их стремление к миру и безопасности - наши“, - говорится в заявлении главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Кроме того, свою поддержку Украине выразили премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.