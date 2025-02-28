„Он может вернуться, когда будет готов к миру“. Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась перепалкой, подписание сделки по редкоземельным металлам отменено

Аккаунт RapidResponse47 в соцсети X, который позиционирует себя как официальный канал быстрого реагирования администрации Трампа, опубликовал видео, на котором видно, как президент США встречает Зеленского на крыльце Белого дома.

Зеленский на встрече с Трампом назвал Путина „убийцей и террористом“

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя идти на компромисс, сообщает Meduza со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, Зеленский в ходе встречи в Овальном кабинете назвал Путина „убийцей и террористом“ и сказал Трампу, что „с убийцей не должно быть компромиссов“.

Зеленский принес с собой распечатанные фотографии, чтобы показать их Трампу. Как пишет „РБК-Украина“, это снимки украинских военных после возвращения из российского плена.

Кромк того, в ходе встречи Зеленский заявил, что Украине „нужно не просто прекращение огня“, поскольку Россия ранее уже нарушала такие соглашения.

Трамп — Зеленскому: „Вы должны быть благодарны. Вы не можете говорить: хочу или не хочу прекращение огня“

Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского в ходе встречи в Белом доме 28 февраля, сообщает „РБК-Украина“.

„Вы проявляете неуважение к нашей стране“, — сказал Трамп Зеленскому. По словам президента США, Зеленский не имеет права „диктовать то, что Америка будет чувствовать“. „Вы в не выгодных условиях с начала войны“, — заявил президент США.

„Вы должны быть благодарны. Люди умирают, у вас не хватает военных. Вы не можете нам говорить, я хочу или не хочу прекращение огня“, — сказал Трамп.

„Вы не в лучшем положении. Сейчас у вас нет козырей… Вы играете с жизнями миллионов людей… Вы играете с третьей мировой войной. И то, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к этой стране“, — сказал Трамп.