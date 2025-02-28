С завтрашнего дня выход на лед запрещен в нескольких уездах

Сегодня днем на реке Пярну произошел несчастный случай – рыбак провалился под тонкий лед. Как рассказала руководитель бюро превенции Ляэнеского спасательного центра Ирье Таммелехт, на этот раз другие рыбаки успели быстро вытащить пострадавшего из воды. Однако сейчас на льду находится много рыбаков, и возможны новые происшествия. „Спасатели пообщались с рыбаками на месте происшествия, но несмотря на предупреждения, некоторые заявили, что продолжат выходить на лед“, – передала Таммелехт позицию части рыбаков.

По оценке Спасательного департамента, выход на лед больше не является безопасным. Помимо рыбаков, на лед выходят и дети, которые проводят последние дни школьных каникул. При этом течение в реках сейчас быстрое и сильное. „Если провалиться под лед, поток может унести человека под воду“, – предупредила Таммелехт.

„Положительные температуры и осадки ухудшают ледовые условия за считанные часы“, – добавила она. „Если утром лед может показаться еще подходящим для рыбалки, то к вечеру обратный путь может превратиться в борьбу за выживание в ледяной воде“.

Если вы заметили человека, нуждающегося в помощи, или сами оказались в опасности, необходимо немедленно позвонить по номеру экстренной помощи 112. Если вы решите помочь человеку, провалившемуся под лед, следует двигаться к нему только по уже проторенной дороге и подать ему веревку, доску, ветку, куртку или другой предмет, за который он сможет ухватиться. Если пытаться вытянуть пострадавшего за руку, лед может проломиться под обоими, и тогда окажутся под угрозой жизни сразу двух человек.

Перед выходом на лед стоит проверить карту льда в приложении ILM+, где публикуются актуальные данные измерений. Информацию можно найти в разделе обновлённой карты льда приложения ILM+ или на сайте. Карта носит информационный характер, и каждый сам несет ответственность за свою безопасность. Также на карте можно найти сведения о катках с искусственным покрытием, где кататься на коньках безопасно.

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