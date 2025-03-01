01.03.2025, 16:48
В каких сферах легче получить повышение зарплаты и почему некоторые работодатели скрывают зарплату в объявлениях о вакансиях?(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Мужчины и женщины действительно по-разному оценивают свои зарплатные ожидания? Как это влияет на процесс набора сотрудников? И почему некоторые компании предпочитают не указывать зарплату в объявлениях о вакансиях? На эти вопросы для RusDelfi ответила руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.
Есть ли различия в ожиданиях по зарплатам у мужчин и женщин?
Уже подписаны?