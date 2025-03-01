В каких сферах легче получить повышение зарплаты и почему некоторые работодатели скрывают зарплату в объявлениях о вакансиях?

Есть ли различия в ожиданиях по зарплатам у мужчин и женщин?

Да, мужчины и женщины по-разному оценивают желаемый доход: женщины хотели бы получать на руки 2000 евро, мужчины – 2500 евро. При этом зарплатные ожидания женщин отличаются от их фактической зарплаты на 500 евро, а у мужчин разница еще больше – почти 650 евро. Различия в зарплатах и ожиданиях связаны с тем, что мужчины и женщины работают в разных сферах и на разных должностях. Например, среди высококвалифицированных специалистов женщины чаще работают в сферах образования и здравоохранения, а мужчины – в IT. В сфере обслуживания преобладают женщины, а среди водителей и операторов машин и оборудования больше мужчин.