Центристской партии разрешено выплатить миллионный штраф по частям. Какой у Михаила Кылварта план?

Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство Центристской партии, согласно которому партия сможет выплатить огромный штраф, наложенный на нее по уголовному делу Porto Franco в течение года, а не сразу после вступления в силу приговора. Председатель партии Михаил Кылварт сообщил, что сначала в ход пойдет пожертвование, сделанное в свое время Хилларом Тедером, а затем - в основном государственная поддержка.