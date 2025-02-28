Новости Эстонии
28.02.2025, 18:04

Центристской партии разрешено выплатить миллионный штраф по частям. Какой у Михаила Кылварта план?

 
Лидер Центристской партии Михаил Кылварт
Лидер Центристской партии Михаил Кылварт
ФОТО: Delfi Meedia

Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство Центристской партии, согласно которому партия сможет выплатить огромный штраф, наложенный на нее по уголовному делу Porto Franco в течение года, а не сразу после вступления в силу приговора. Председатель партии Михаил Кылварт сообщил, что сначала в ход пойдет пожертвование, сделанное в свое время Хилларом Тедером, а затем - в основном государственная поддержка.

В пятницу Кылварт подтвердил то, что он говорил и три недели назад, когда стало известно решение Государственного суда. По словам лидера центристов, они готовы нести ответственность и выплатить государству деньги: „Мы справимся!“

Согласно вердикту Госсуда, управлявшая Таллинном Центристская партия торговала влиянием. В силе осталось решение Таллиннского окружного суда, со всеми санкциями. Для Центристской партии это означает выплату государству 1 миллиона евро.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии