Концерн Eesti Energia завершил год с прибылью, несмотря на неконкурентоспособность сланцевой электроэнергии

Несмотря на высокую надежность электростанции Аувере в 2024 году, производство концерном невозобновляемой электроэнергии из-за ее низкой конкурентоспособности сократилось на 18%.

Более всего увеличению производства чистой электроэнергии по конкурентоспособной цене способствовали ветропарк Сопи-Тоотси (255 МВт) предприятия Enefit Green в Эстонии, ветропарк Акмяне (75 МВт) в Литве и ветропарк Толпанваара (72 МВт) в Финляндии.

В 2024 году предприятие Eesti Energia произвело в общей сложности 3791 гигаватт-час электроэнергии, что на 5% и на 177 гигаватт-часов больше, чем годом ранее. Благодаря новым производственным мощностям Enefit Green производство возобновляемой энергии Eesti Energia увеличилось по сравнению с прошлым годом на 35%. „Расширяя производство возобновляемой энергии как в Эстонии, так и в регионе Балтийского моря, мы способствуем достижению Эстонией цели в области возобновляемой энергии. В 2024 году доля возобновляемой энергии в нашем производстве электроэнергии составила 56%, что на 12 процентных пунктов больше, чем годом ранее“, — добавила Тамм.

По словам Тамм, половина из почти 1,8 млрд евро доходов от продажи концерна была получена за счет продажи электроэнергии и производства возобновляемой энергии, причем почти 60% доходов от продажи было получено за пределами Эстонии.

По словам члена правления и финансового директора концерна Марлен Тамм, в 2024 году рентабельность почти всех сфер бизнес-деятельности Eesti Energia выросла. Исключение составляет сокращающееся производство электроэнергии из сланца, рентабельность которого заметно снизилась. „Производство возобновляемой энергии, продажа электроэнергии, оказание сетевых услуг и производство жидкого топлива — это те направления деятельности, которые внесли значительный вклад в прибыль концерна. Однако производство электроэнергии из сланца, важное для обеспечения надежности энергоснабжения, утратило конкурентоспособность на рынке и приносит убытки“, — пояснила Тамм.

Удвоение количества общественных зарядных станций идет рука об руку с увеличением числа электромобилей

Концерн добился также значительного прогресса в развитии инфраструктуры зарядки электромобилей. В целом количество зарядных станций Enefit удвоилось, расширившись к концу года до 575 пунктов зарядки или 1150 зарядных насадок более чем в 300 местах расположения в странах Балтии и Польше. В 2024 году первые общественные зарядные станции Enefit открылись также в Латвии и Польше. Помимо этого, предприятие расширило и модернизировало существующую сеть зарядных станций как в Эстонии, так и в Литве.

В 2024 году клиенты, зарядив свои автомобили в сети зарядных станций предприятия, проехали более 13 миллионов километров без выбросов CO2, что позволило сократить выбросы CO2 более чем на 1600 тонн.

Инвестиционный фокус по-прежнему на возобновляемой энергии и электросетях

В 2024 году было инвестировано 722 млн евро, из которых более половины пошло на развитие возобновляемой энергетики через дочернее предприятие Enefit Green и около пятой части — на развитие сетевых услуг через предприятие распределительных сетей Elektrilevi. „Мы вышли на финальную стадию по нескольким инвестиционным проектам и ожидаем, что в этом году сделанные инвестиции уже начнут приносить прибыль“, — добавила Тамм.

По сравнению с 2023 годом объем инвестиций сократился на 7% или на 57 млн евро. Наибольшую часть инвестиций, 388 млн евро, составили инвестиции в сооружение новых ветровых и солнечных парков входящего в концерн предприятия Enefit Green. В том числе, например, 229 млн евро было инвестировано в строительство парка солнечной и ветровой электроэнергии Сопи-Тоотси и 103 млн евро — в строительство ветропарка Кельме.

Сетевое предприятие группы Elektrilevi в 2024 году инвестировало 138 млн евро в повышение качества сетевых услуг и развитие возможностей подключения микропроизводителей.