Процентные ставки по срочным вкладам снизились, в каких банках наиболее выгодные предложения?

Руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер сказала, что за последний месяц средние процентные ставки, предлагаемые по срочным банковским вкладам частным лицам, продолжили быстро падать – все банки, за исключением банка Citadele с его неизменно низкой процентной ставкой по вкладам, снизили выплачиваемые проценты в зависимости от срока вклада ещё на 0,10-0,55 процентных пункта. „Процентные ставки, предлагаемые крупными банками, можно назвать вполне хорошими по сравнению с их собственным историческим средним показателем, в то время как у LHV проценты на удивление низкие. Однако банки, похоже, единодушны в своём мнении, как должны меняться процентные ставки по долгосрочным вкладам, они стремятся к ставкам на уровне двух процентов“, – прокомментировала тенденции Пехтер. В этот период солировать получилось только Inbank, который, хотя и не изменил свой прейскурант, но с кодом скидки предлагает трёхпроцентную ставку по вкладам на срок от 1 до 5 лет.

По словам Йонны Пехтер, в условиях быстро меняющейся среды процентных ставок разумный вкладчик должен провести тщательное сравнение цен, прежде чем подписывать договор о срочном вкладе, поскольку цена одного и того же продукта в разных банках значительно различается. „Продлив вклад в своём основном банке просто потому, что это удобно, или, став жертвой рекламы, подписав договор о вкладе в первом попавшемся бане, Вы можете оказать себе медвежью услугу и подарить другим почти четверть денег, которые зарабатываете на своих сбережениях“, — пояснила Йонна Пехтер необходимость проделать некоторую предварительную работу, чтобы грамотно управлять своими финансами. Например, лучшая процентная ставка по срочному вкладу на три месяца в данный момент составляет 2,85%. В то же время, Bigbank до конца марта предлагает гарантированную процентную ставку по сберегательному вкладу в размере 3,25%.