С 1 апреля отопление в Нарве снова подорожает
Департамент конкуренции согласовал новую предельную цену на тепловую энергию в Нарве, которая начнет действовать 1 апреля. Утвержденная Департаментом конкуренции предельная стоимость тепла в сетевом регионе Нарвы составит с 1 апреля 124,41 евро/МВт·ч без учета НСО, сообщили порталу Rus.ERR в пресс-службе госкомпании Enefit.
„Новый тариф будет действовать при производстве тепловой энергии на газовой котельной. В случае попадания на рынок электроэнергии 11-го блока Балтийской электростанции при комбинированном производстве электроэнергии и тепла предельная цена в Нарве останется на прежнем уровне 73,78 евро/МВт·ч“, - прокомментировала руководитель по коммуникации в сфере производства энергии компании Enefit Елена Дербнева.
Таким образом, добавила Дербнева, цена на тепло, произведенное на 11-ом блоке Балтийской электростанции, останется на прежнем уровне, тогда как цена тепла газовой котельной, для потребителей Нарвы с апреля вырастет примерно на 14%.
По ее словам, главной причиной нынешнего изменения цены на тепло, вырабатываемого на газовой котельной, является подражание газа, доля которого в общей стоимости тепла составляет 77%.
„Ни сетевое предприятие Narva Soojusvõrk, ни производитель Enefit Power не могут влиять на стоимость газа“, - пояснила Дербнева.
По ее словам, в январе на 11-ом блоке Балтийской электростанции было выработано около 71% тепловой энергии, потребленной в Нарве, на которую действовал более низкий тариф.
Как отметил радионовостям ERR Павел Рушелюк, руководитель Narva Soojusvõrk, всю зиму горожане получали тепло фактически по старому тарифу, так как работала Балтийская электростанция.