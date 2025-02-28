Власти выделяют миллионы евро на повышение надежности электроснабжения в Ида-Вирумаа

„Прочная и устойчивая к погодным условиям электросеть имеет критически важное значение для местных жителей и предприятий. Текущее финансирование является частью более широкой инвестиционной программы, в рамках которой государство поддерживает модернизацию электросетей и предотвращение аварий по всей Эстонии. Ранее мы выделяли поддержку, например, для электросетей на Сааремаа, Муху и Хийумаа“, – отметила министр климата Йоко Алендер.

На выделенные средства предприятие усилит в первую очередь свои линии высокого и среднего напряжения, общая протяженность которых составляет около 500 км, а также улучшит оборудование для мониторинга работы сети на ключевых подстанциях и повысит управляемость сети в кризисных ситуациях. В Нарве будет реконструирована сеть в районах подстанций Peajaama и Kreenholmi, чтобы сделать ее более устойчивой к погодным условиям. В Нарва-Йыэсуу воздушные линии будут заменены на устойчивые к штормам подземные кабели, а в Силламяэ реконструируют изношенные линии среднего напряжения, сделав их более устойчивыми к погодным условиям.

По словам председателя правления OÜ Viru Elektrivõrgud Андреса Меэсака, от этих проектов, направленных на повышение устойчивости электросети, выиграют все 33 000 клиентов компании и около 70 000 жителей сетевого региона.

„Государственная поддержка позволяет быстрее и в большем масштабе реализовать необходимые работы для повышения надежности электроснабжения клиентов в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Работы будут завершены к концу 2025 года“, – отметил Андрес Меэсак.

Эстония уже ранее приняла решение направить 74,2 миллиона евро из плана восстановления ЕС и 13,7 миллиона евро из государственного бюджета на увеличение интеграционной способности электрической сети для подключения возобновляемых источников энергии, а также на повышение ее устойчивости к погодным условиям.

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