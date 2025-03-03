Эстонские психиатры обеспокоены: государство не занимается решением серьезной проблемы

Психиатры обеспокоены тем, что в Эстонии по-прежнему существуют проблемы с зависимостью от лекарств. Правила выписывания рецептов на лекарственные препараты изменились чуть больше года назад, однако все еще есть пациенты, которые продолжают использовать седативные и снотворные препараты в течение длительного времени, причем их назначают даже пациентам старше 65 лет, хотя эта возрастная группа находится в зоне наибольшего риска.