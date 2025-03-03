Новости Эстонии
03.03.2025, 11:20

Эстонские психиатры обеспокоены: государство не занимается решением серьезной проблемы

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По словам семейного врача, необдуманное назначение потенциально вызывающего привыкание препарата в качестве единственного метода лечения опасно и неправильно, и на самом деле это не приносит пользы пациенту
По словам семейного врача, необдуманное назначение потенциально вызывающего привыкание препарата в качестве единственного метода лечения опасно и неправильно, и на самом деле это не приносит пользы пациенту
ФОТО: FGC | Shutterstock

Психиатры обеспокоены тем, что в Эстонии по-прежнему существуют проблемы с зависимостью от лекарств. Правила выписывания рецептов на лекарственные препараты изменились чуть больше года назад, однако все еще есть пациенты, которые продолжают использовать седативные и снотворные препараты в течение длительного времени, причем их назначают даже пациентам старше 65 лет, хотя эта возрастная группа находится в зоне наибольшего риска.

Хотя в конце 2023 года Министерство социальных дел обновило положение о назначении и отпуске лекарственных средств с целью снижения риска возникновения зависимости и побочных эффектов бензодиазепинов и Z-препаратов, т. е. седативных и снотворных средств, психиатры считают, что ни одно ведомство не контролирует соблюдение этого положения. Они также говорят, что межведомственное сотрудничество по решению этой проблемы не работает.

Для решения проблемы были организованы круглые столы, а также некоторое время действовала рабочая группа, созданная Министерством социальных дел и возглавляемая Институтом развития здравоохранения, однако пока это не принесло никакого результата. Рабочая группа пришла к выводу, что для соблюдения регламента необходимо сотрудничество между ведомствами, привлечение экспертных знаний из профессиональных сообществ и государственная стратегия с планом внедрения, направленным на то, чтобы сделать использование STP или потенциально вызывающих привыкание препаратов разумным.

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