Полиция: дети покупают использованные электронные сигареты, проблема серьезная

„Там вообще так, что учителя знают о том, кто именно курит в школе, но ничего серьезного не предпринимают, просто грозят пальцем, мол, ай-яй-яй, больше так не делайте, и все. Мои дети, конечно, научены правильным вещам, но насколько они будут готовы отстоять свое мнение, если кто-то из одноклассников или старшеклассников возьмет на слабо или заставит зайти в кабинку туалета, чтобы что-то покурить? Эти вопросы меня тревожат“, - говорит мама девочки.