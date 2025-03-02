Новости Ида-Вирумаа
02.03.2025, 09:15

Полиция: дети покупают использованные электронные сигареты, проблема серьезная

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Если несовершеннолетний пойман на курении электронной сигареты, его можно привлечь к ответственности
Если несовершеннолетний пойман на курении электронной сигареты, его можно привлечь к ответственности
ФОТО: Erakogu | Delfi Meedia

В редакцию обратилась мама первоклассницы одной из школ Ида-Вирумаа. „Дети курят в туалетах, все об этом знают, но никто ничего не предпринимает! Школа несет хоть какую-то ответственность за детей, пока они там находятся? Дети маленькие, их надо контролировать не только во время урока. Я понимаю, что мы, родители, должны разговаривать, но снимать со школы ответственность, пока дети находятся там, тоже неправильно“, - возмущенно рассказала RusDelfi мама девочки.

Женщина говорит, что и в школе, куда ходит ее старший сын, происходит то же самое.

„Там вообще так, что учителя знают о том, кто именно курит в школе, но ничего серьезного не предпринимают, просто грозят пальцем, мол, ай-яй-яй, больше так не делайте, и все. Мои дети, конечно, научены правильным вещам, но насколько они будут готовы отстоять свое мнение, если кто-то из одноклассников или старшеклассников возьмет на слабо или заставит зайти в кабинку туалета, чтобы что-то покурить? Эти вопросы меня тревожат“, - говорит мама девочки.

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