02.03.2025, 09:15
Полиция: дети покупают использованные электронные сигареты, проблема серьезная(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
В редакцию обратилась мама первоклассницы одной из школ Ида-Вирумаа. „Дети курят в туалетах, все об этом знают, но никто ничего не предпринимает! Школа несет хоть какую-то ответственность за детей, пока они там находятся? Дети маленькие, их надо контролировать не только во время урока. Я понимаю, что мы, родители, должны разговаривать, но снимать со школы ответственность, пока дети находятся там, тоже неправильно“, - возмущенно рассказала RusDelfi мама девочки.
Женщина говорит, что и в школе, куда ходит ее старший сын, происходит то же самое.
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