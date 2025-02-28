Из Канцелярии президента уходят два советника — по внутренней и внешней политике

С 1 марта к работе советника Президента ЭР по иностранным делам приступает имеющий большой дипломатический опыт Маргус Колга, который ранее представлял Эстонию в ООН и руководил отделом планирования политики Министерства иностранных дел. Нынешний советник главы государства Селия Кунингас-Саагпакк возвращается на дипломатическую службу.

„Дипломат идет туда, где он в настоящий момент больше всего нужен стране. Сейчас это Кадриорг (резиденция президента ЭР — ред.). Я хочу быть достойным этого вызова“, - сказал Маргус Колга.

„Я благодарна за этот сверхинтенсивный период, почти 80 зарубежных визитов и международных встреч, работа с президентом Карисом — это обогащающий опыт, но теперь пришло время двигаться дальше и принимать новые вызовы в Министерстве иностранных дел“, - сказала Селия Кунингас-Саагпакк.

Канцелярию президента покидает и нынешний советник по внутренним делам Тоомас Силдам, чья должность будет сокращена, а большая часть его обязанностей перейдет к отделу по внутренней политике.

Силдам сказал, что он благодарен президенту Карису за предложение поработать советником главы государства, сделанное почти четыре года назад. „Здесь очень профессиональная и сплоченная команда, которую, конечно, жаль покидать. Но положительным является то, что теперь я получаю возможность сосредоточиться на некоторое время на своем здоровье и потом продолжить работу уже в другом месте“, - сказал Силдам.

Маргус Колга явлется сейчас гендиректором отдела планирования политики Министерства иностранных дел. Ранее он руководил кампанией по получению Эстонии места временного члена Совета Безопасности ООН, а также руководил в Министерстве обороны процессом вступления Эстонии в НАТО. Он работал постоянным представителем Эстонии при ООН в Нью-Йорке (2010–2015), был послом Эстонии в Швеции (2019–2022). Главой отдела планирования политики в МИД он работает с 2022 года. Колга также координировал в Госканцелярии обновление основ политики безопасности Эстонии.

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