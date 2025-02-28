Баскетбол
28.02.2025, 16:01

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ „Кейла Кулбет“ проиграл лидеру Эстоно-латвийской баскетбольной лиги и продлил серию поражений до 11 матчей

 
„Кейла Кулбет“
„Кейла Кулбет“
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В пятницу, 28 февраля, в матче Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet „Кейла Кулбет“ уступил на своей площадке рижскому ВЭФу со счетом 80:89.

„Кейла Кулбет“ неожиданно доминировал в первой четверти, несколько раз выходя вперед на пять очков. Однако ВЭФ завершил ее в свою пользу — 30:28, благодаря сложному дальнему броску Харрисона Томаса Клири на последних секундах.

Во второй четверти латвийцы резко прибавили и уже за две минуты сделали рывок 9:0. „Кейла Кулбет“ смог восстановить игру и к концу первой половины сократил отставание до 45:51. В третьей четверти гости доминировали, выиграв ее со счетом 21:11 и увеличив свое преимущество до 72:56.

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