ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ „Кейла Кулбет“ проиграл лидеру Эстоно-латвийской баскетбольной лиги и продлил серию поражений до 11 матчей

„Кейла Кулбет“ неожиданно доминировал в первой четверти, несколько раз выходя вперед на пять очков. Однако ВЭФ завершил ее в свою пользу — 30:28, благодаря сложному дальнему броску Харрисона Томаса Клири на последних секундах.

Во второй четверти латвийцы резко прибавили и уже за две минуты сделали рывок 9:0. „Кейла Кулбет“ смог восстановить игру и к концу первой половины сократил отставание до 45:51. В третьей четверти гости доминировали, выиграв ее со счетом 21:11 и увеличив свое преимущество до 72:56.