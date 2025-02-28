СЕГОДНЯ на DELFI TV | „Кейла Кулбет“ сыграет с лидером Эстоно-латвийская баскетбольная лига

ВЭФ занимает первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата с 19 победами и 2 поражениями, и сегодняшняя победа приблизит их к завоеванию первого места. На втором месте находится „Калев/Крамо“ с 18 победами и 4 поражениями.