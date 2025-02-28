28.02.2025, 16:01
СЕГОДНЯ на DELFI TV | „Кейла Кулбет“ сыграет с лидером Эстоно-латвийская баскетбольная лига
Начало в 19:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet „Кейла Кулбет“ встретится с рижским ВЭФ. Матч начнется в 19:30 и будет доступен для всех подписчиков Delfi.
ВЭФ занимает первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата с 19 победами и 2 поражениями, и сегодняшняя победа приблизит их к завоеванию первого места. На втором месте находится „Калев/Крамо“ с 18 победами и 4 поражениями.
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