Баскетбол
28.02.2025, 16:01

СЕГОДНЯ на DELFI TV | „Кейла Кулбет“ сыграет с лидером Эстоно-латвийская баскетбольная лига

 
Начало в 19:30
„Кейла Кулбет“
„Кейла Кулбет“
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet „Кейла Кулбет“ встретится с рижским ВЭФ. Матч начнется в 19:30 и будет доступен для всех подписчиков Delfi.

ВЭФ занимает первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата с 19 победами и 2 поражениями, и сегодняшняя победа приблизит их к завоеванию первого места. На втором месте находится „Калев/Крамо“ с 18 победами и 4 поражениями.

„Кейла Кулбет“ располагается на 12-м месте с 7 победами и 16 поражениями. Последнюю победу команда одержала 21 декабря, после чего потерпела 10 поражений подряд.

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