ВИДЕО | „Я такое говорил?“ Трамп не может поверить, что назвал Зеленского диктатором

Журналист спросил Трампа, считает ли он по-прежнему, что Зеленский – диктатор.

„ Я такое говорил?“ Не верится, что я такое мог сказать. Следующий вопрос“, – ответил Трамп.

На прошлой неделе Трамп назвал Зеленского „диктатором без выборов“ в своем посте в соцсетях. Что касается Владимира Путина, то его он отказался называть диктатором.

Президента США также спросили, принесёт ли он извинения Зеленскому, если они встретятся сегодня.

„Думаю, у нас завтра состоится очень хорошая встреча. /.../ Мы отлично ладим. Я его очень уважаю“, – сказал Трамп. „Мы дали ему много вооружения и много денег, они сражались очень храбро. Как бы вы ни относились к этому, они действительно сражались“.

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