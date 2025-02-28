ВИДЕО | „Я такое говорил?“ Трамп не может поверить, что назвал Зеленского диктатором
Президент США Дональд Трамп вчера не смог вспомнить, что называл президента Украины Владимира Зеленского диктатором.
Журналист спросил Трампа, считает ли он по-прежнему, что Зеленский – диктатор.
„ Я такое говорил?“ Не верится, что я такое мог сказать. Следующий вопрос“, – ответил Трамп.
На прошлой неделе Трамп назвал Зеленского „диктатором без выборов“ в своем посте в соцсетях. Что касается Владимира Путина, то его он отказался называть диктатором.
Президента США также спросили, принесёт ли он извинения Зеленскому, если они встретятся сегодня.
„Думаю, у нас завтра состоится очень хорошая встреча. /.../ Мы отлично ладим. Я его очень уважаю“, – сказал Трамп. „Мы дали ему много вооружения и много денег, они сражались очень храбро. Как бы вы ни относились к этому, они действительно сражались“.