Карис уклонился от ответа на вопрос о том, какую роль Эстония ожидает от Финляндии в случае возможного военного конфликта.

„Почему это должно произойти на территории Эстонии?“ С таким же успехом он мог бы случиться на территории Финляндии. Где угодно, — сказал Карис изданию Helsingin Sanomat. — Вопрос не в Финляндии“. Вопрос в том, что мы в НАТО. НАТО — это оборонная организация, которая не полагается исключительно на своих соседей“.

По словам Кариса, Финляндия, конечно, играет свою роль, как и другие страны. Это определено и в планах обороны НАТО.

Карис посетил атомную электростанцию ​​“Олкилуото“ и военно-морской штаб в Финляндии, а также встретился с президентом Александром Стуббом и премьер-министром Петтери Орпо.

По данным Helsingin Sanomat, Карис не стал особо рассуждать о роли небольшой страны в возможном военном конфликте в регионе Балтийского моря, но заявил, что у Эстонии четкая позиция о необходимости укрепления НАТО.

По словам Кариса, США нуждаются в Европе так же, как Европа нуждается в США. В настоящее время в отношениях есть шероховатости, но Карис верит, что они будут преодолены.

По словам Кариса, в начале своего срока Трамп выходит за рамки своих возможностей.

„В его речах есть и доля правды. Европейским странам необходимо вносить больший вклад в оборону“, — заявил Карис в интервью газете Helsingin Sanomat.

В настоящее время линия Кариса четко направлена ​​на то, чтобы воздержаться от подтверждения идеи о том, что великие державы делят мир в соответствии со своими интересами, отмечает газета.

По словам Кариса, вызывает разочарование тот факт, что США проголосовали против резолюции, осуждающей российскую агрессию в ООН, вместе с Россией и Северной Кореей. Однако он не готов делать далеко идущие выводы о будущем на основании одного голосования.

Что касается общения Трампа и президента России Владимира Путина, Карис заявил, что это решение президента США, и если оно способствует мирному процессу, то оно полезно.