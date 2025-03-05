МВД выкупило рекламные площади ида-вируских газет, чтобы продвигать новый законопроект о церквях и приходах

18 февраля на портале ERR появилась статья-мнение Тоомаса Юргенстейна, которая по сути поддерживает шаги МВД в сторону изменения закона о церквях и приходах. Чуть позже этот же самый текст перекочевал на бумажные страницы регионального издания „Северное побережье“ с пометкой о том, что это рекламный материал, заказанный Министерством внутренних дел.