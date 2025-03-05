Новости Ида-Вирумаа
05.03.2025, 10:50

МВД выкупило рекламные площади ида-вируских газет, чтобы продвигать новый законопроект о церквях и приходах

 
Эта статья-мнение вышла на платных страницах газеты „Северное побережье“
Эта статья-мнение вышла на платных страницах газеты „Северное побережье“
ФОТО: Delfi Meedia

18 февраля на портале ERR появилась статья-мнение Тоомаса Юргенстейна, которая по сути поддерживает шаги МВД в сторону изменения закона о церквях и приходах. Чуть позже этот же самый текст перекочевал на бумажные страницы регионального издания „Северное побережье“ с пометкой о том, что это рекламный материал, заказанный Министерством внутренних дел.

RusDelfi получил информацию о том, что в феврале Министерство внутренних дел выкупило рекламные площади нескольких ида-вируских изданий. С какой целью это было сделано и сколько средств на это было потрачено?

По словам главы коммуникационного отдела МВД Каи Сепп, ведомство действительно в течение февраля будет публиковать продвигающие законопроект материалы в местных СМИ Ида-Вирумаа.

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