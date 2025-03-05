05.03.2025, 10:50
МВД выкупило рекламные площади ида-вируских газет, чтобы продвигать новый законопроект о церквях и приходах
ФОТО: Delfi Meedia
18 февраля на портале ERR появилась статья-мнение Тоомаса Юргенстейна, которая по сути поддерживает шаги МВД в сторону изменения закона о церквях и приходах. Чуть позже этот же самый текст перекочевал на бумажные страницы регионального издания „Северное побережье“ с пометкой о том, что это рекламный материал, заказанный Министерством внутренних дел.
RusDelfi получил информацию о том, что в феврале Министерство внутренних дел выкупило рекламные площади нескольких ида-вируских изданий. С какой целью это было сделано и сколько средств на это было потрачено?
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