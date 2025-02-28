28.02.2025, 15:02
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ под руководством нового тренера с трудом обыграл „ТалТех“
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу, 28 февраля, в матче Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный „Калев/Крамо“ одержал победу над „ТалТех/Алексела“ на своей площадке со счетом 79:78.
„ТалТех“ навязал борьбу „Калеву/Крамо“, завершив первую четверть с минимальным отставанием — 24:25, а к большому перерыву сравняв счет — 41:41. К концу третьей четверти хозяева вышли вперед — 60:58.
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