Баскетбол
28.02.2025, 15:02

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ под руководством нового тренера с трудом обыграл „ТалТех“

 
„Калев/Крамо“
„Калев/Крамо“
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В пятницу, 28 февраля, в матче Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный „Калев/Крамо“ одержал победу над „ТалТех/Алексела“ на своей площадке со счетом 79:78.

„ТалТех“ навязал борьбу „Калеву/Крамо“, завершив первую четверть с минимальным отставанием — 24:25, а к большому перерыву сравняв счет — 41:41. К концу третьей четверти хозяева вышли вперед — 60:58.

Решающий отрезок игры выдался напряжённым и равным. За полторы минуты до финальной сирены точный дальний бросок Оливера Метсалу вывел гостей вперёд — 78:75, но уже через 12 секунд Стефан Ваакс ответил своим трёхочковым.

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