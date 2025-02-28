СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ под руководством нового тренера сыграет с „ТалТехом“

Обе команды Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet провели тренерские изменения во время паузы на матчи сборных. В „Калев/Крамо“ главного тренера сменил бывший ассистент Индрек Рейнбок, который заменил Хейко Раннула, ушедшего в польскую лигу. Рейнбок пригласил в свою команду Криса Киллингса, который ранее работал в „ТалТехе“ на аналогичной должности.

„Это действительно интересное совпадение, что мой первый матч в новой роли будет против старого клуба. Я не чувствую давления, скорее, волнение. С нетерпением жду этой игры, чтобы увидеть, чем „ТалТех“ нас удивит в этот раз. Мы готовы“, — отметил Киллинг. Он добавил, что „Калев/Крамо“ должен предотвратить возможность „ТалТеху“ набрать уверенность с самого начала игры, особенно учитывая их сильные стороны, такие как точность в атаке.