28.02.2025, 15:02
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ под руководством нового тренера сыграет с „ТалТехом“
Начало в 19:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный „Калев/Крамо“ примет „ТалТех/Алексела“ на своей площадке. Матч начнется в 19:30 и будет доступен для всех подписчиков Delfi.
Обе команды Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet провели тренерские изменения во время паузы на матчи сборных. В „Калев/Крамо“ главного тренера сменил бывший ассистент Индрек Рейнбок, который заменил Хейко Раннула, ушедшего в польскую лигу. Рейнбок пригласил в свою команду Криса Киллингса, который ранее работал в „ТалТехе“ на аналогичной должности.
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