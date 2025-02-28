Экономика
28.02.2025, 13:15

Министр климата: нам нет смысла мечтать о ценах на электроэнергию, как в Финляндии

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Министр по вопросам климата Йоко Алендер подвергается критике как со стороны оппозиции, так и со стороны партнеров по коалиции
Министр по вопросам климата Йоко Алендер подвергается критике как со стороны оппозиции, так и со стороны партнеров по коалиции
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Министр по вопросам климата Йоко Алендер объясняет, на каких данных основаны решения правительства в области энергетики и в каком направлении движется производство электроэнергии в Эстонии. Об этом она рассказала в большом интервью изданию Delfi Ärileht.

В Эстонии средняя цена на электроэнергию в этом году составила 119 евро за мегаватт-час, тогда как в Финляндии — всего 49 евро. Почему нам приходится платить за электроэнергию более чем в два раза больше, чем нашим богатым северным соседям?

У этих двух стран очень разная история. Финляндия смогла принять свои энергетические решения значительно раньше нас, и это было сделано в условиях свободной рыночной экономики. Они добились в этом больших успехов благодаря разнообразному энергетическому портфелю, которому мы можем только следовать в качестве примера.

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