Министр климата: нам нет смысла мечтать о ценах на электроэнергию, как в Финляндии

В Эстонии средняя цена на электроэнергию в этом году составила 119 евро за мегаватт-час, тогда как в Финляндии — всего 49 евро. Почему нам приходится платить за электроэнергию более чем в два раза больше, чем нашим богатым северным соседям?

У этих двух стран очень разная история. Финляндия смогла принять свои энергетические решения значительно раньше нас, и это было сделано в условиях свободной рыночной экономики. Они добились в этом больших успехов благодаря разнообразному энергетическому портфелю, которому мы можем только следовать в качестве примера.

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