Правительства Украины и США создадут Инвестиционный фонд восстановления, которым будут владеть и управлять совместно. Правительство Украины будет вносить в фонд 50% всех будущих доходов от реализации полезных ископаемых, находящихся в государственной собственности, а также от эксплуатации соответствующей инфраструктуры. Доходы фонда будут как минимум раз в год инвестировать в проекты, содействующие „безопасности, защите и процветанию Украины“, пишут украинские СМИ.

Почему Украина пошла на сделку, ведь судя по открытым источникам Америка не предлагает гарантии безопасности для страны? Сам канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов не знаком с деталями соглашения, но уверен, если Украина его подписывает, значит видит в этом выгоду.

„Если Украина решила его подписать, значит, Украина согласна с его содержанием. Я не думаю, что сегодня есть какие-либо опасения, что Украина будет вынуждена что-то сделать под давлением. Европа достаточно твердо заявила и доказала действиями, что мы не допустим давления на Украину. Напротив, необходимо оказать давление на агрессора, чтобы остановить его. Поэтому если Украина что-то подписывает, значит, Украина считает это выгодным для себя, или, по крайней мере, президент Украины считает это выгодным. Я уверен, что еще одним признаком украинской демократии является то, что все, что президент Зеленский делает у себя на родине, непременно будет подвергнуто резкой критике и анализу. В парламенте наверняка разгорятся жаркие дебаты, в прессе разгорятся дебаты, украинский народ будет спорить, хорошо это или плохо. Это все признаки, что Украина — демократическая страна“, - сказал Всевиов в интервью RusDelfi.

Всевиов работал послом Эстонии в США во времена первого президентского срока Дональда Трампа. По его словам, к его словам нужно относиться серьезно, но не воспринимать их дословно.