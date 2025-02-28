ВИДЕО | Баскетболисты литовского клуба, одержавшие в Сербии сладкую победу, огорчили российских болельщиков

Как и в последние годы, противостояния между „Жальгирисом“ и „Црвеной Звездой“ становятся ареной не только спортивных баталий, но и политических напряжений. Фанаты белградского клуба активно поддерживают Россию, в то время как болельщики „Жальгириса“ придерживают Украину. Перед матчем на „Штарк Арене“ собрались 20 000 зрителей, которые развернули гигантский российский флаг, размахивали плакатами против ЕС и НАТО, а также звучала российская музыка.

После начала полномасштабного российского вторжения „Жальгирис“ стал активно поддерживать украинский народ, выражая солидарность на своих матчах. Например, в марте 2022 года литовцы провели предматчевое шоу в желто-синих цветах в поддержку Украины. Поэтому игра с „Црвеной Звездой“ в определённой степени носила политический характер, учитывая контекст отношений между сторонниками обеих команд.

Уже утром свое слово сказал литовский политик Пятрас Ауштрявичюс, который опубликовал символический твит в ответ на перформанс „Црвены Звезды“, подчеркнув политическую значимость происходящего на матче и выразив свою поддержку Украине.

„Фанаты Црвены Звезды встретили команду Жальгирис, развернув российский флаг. Я предпочел бы видеть этот флаг так, как его видят украинские солдаты. Кстати, Жальгирис победил! Слава Украине!“

„Жальгирис“ вернулся из „Белградского ада“ с победой. После третьей четверти счёт был 67:60 в их пользу, и в решающие моменты команда сумела удержать своё преимущество, уверенно одержав победу.

В составе „Жальгириса“ наибольшее количество очков набрали Сильвен Франциско (25), Ален Смаилагич (15) и Дейвидас Сирвидис (12). Франциско установил свой личный рекорд по очкам в карьере в Евролиге. Самым результативным игроком „Црвены Звезды“ стал Филип Петрушев с 16 очками.

„Жальгирис“ занимает 12-е место в регулярном чемпионате Евролиги с 13 победами и 14 поражениями. „Црвена Звезда“ располагается на 6-й позиции с 16 победами и 11 поражениями.