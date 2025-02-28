Нотариусы: российские документы о семейном положении скоро утратят автоматическую юридическую силу

Решение не продлевать договор о правовой помощи с Россией парламент Эстонии принял в прошлом году, поскольку действия российской стороны, включая агрессию против Украины и пренебрежение принципами правового государства, противоречат международному праву. Прекращение договора – часть общей стратегии Эстонии по сокращению двустороннего сотрудничества с Россией и ограничению ее влияния на эстонскую правовую систему.

По словам юриста Нотариальной палаты Кайтти Персидски, после прекращения действия договора все российские документы, необходимые для сделок и других юридических действий в Эстонии, придется заверять апостилем в России. „К таким документам относятся, например, нотариальные доверенности, свидетельства о рождении, свидетельства о браке и свидетельства о расторжении брака“, – пояснила она.

„Процесс апостилирования может оказаться непростой задачей, так как требует предоставления оригиналов документов в компетентные органы России. Сейчас неизвестно, будут ли российские органы принимать документы, отправленные по почте, и будут ли высылать их с проставленным апостилем обратно в Эстонию. Поэтому весь процесс может затянуться, потребовать значительных расходов или в некоторых случаях стать вообще невыполнимым“, – отметила Персидски.

Что делать?

Нотариальная палата рекомендует всем, у кого есть документы, выданные в России, как можно скорее проверить их и по возможности завершить все необходимые процедуры до 18 марта, чтобы избежать проблем в будущем.

Персидски советует в первую очередь проверить свои данные о семейном положении в регистре народонаселения. „Например, если человек вступил в брак, развелся или у него родился ребенок в России, но эти сведения не внесены в эстонский регистр, это может в дальнейшем создать проблемы. Это, в свою очередь, влияет на скорость наследственного производства или возможность заключить новый брак“, – пояснила она.