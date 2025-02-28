Таллиннский этап Кубка мира по лыжным гонкам: революция в подготовке лыж 2.0 возвращается
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Таллинне будет продолжен инновационный проект по совместной подготовке лыж, запущенный в 2023 году, но в упрощённом формате.
По словам руководителя соревнований FIS по лыжным гонкам Михала Ламплота, в этом году правила были усовершенствованы: сократили ограничения в день официальной тренировки, а смазчикам разрешили помогать спортсменам в выборе лыж прямо на трассе.
Член комитета Кубка мира FIS Роберт Пеэтс отмечает, что команды полностью поддерживают эту инициативу, и теперь процесс подготовки стал ещё проще:“Смазка наносится на лыжи сжатым воздухом из баллона, а затем поверхность разглаживается щёткой. Даже смазочный утюг больше не нужен. На одну пару уходит максимум пять минут, и фактически спортсмену требуется подготовить лишь один комплект лыж для соревнований.“
В 2023 году этот метод стал настоящей революцией в Кубке мира. Ранее каждая команда готовила лыжи самостоятельно в отдельных сервисных зонах, задействуя большие группы специалистов (иногда до 15 человек). Впервые в истории Кубка мира вся подготовка была сосредоточена в одной 300-метровой палатке, где 40 специалистов обрабатывали лыжи для всех спортсменов. Это позволило отказаться от перевозки сервисных грузовиков и больших технических команд.
Однако в прошлом году возникли вопросы к предварительному контролю лыж. Пеэтс признаёт:“У нас не было возможности проверить, что происходило с лыжами до нанесения общей смазки. Это могло создавать неравные условия. Но теперь этот момент устранён – FIS внедрила тщательную проверку на фторосодержащие покрытия на каждом этапе.“
О возможном сокращении числа смазочников Пеэтс говорит следующее:“Совместную подготовку можно применять только в городских спринтах свободным стилем. Если бы этап в Таллинне проходил классическим стилем, такой подход был бы невозможен.“
Михал Ламплот также отмечает высокий уровень организации в Таллинне:“Этап 2023 года оставил потрясающие впечатления – отличная атмосфера, множество зрителей, великолепная организация, концертная зона, выставочное пространство. Именно так должен выглядеть этап Кубка мира.“
Успешное проведение прошлогоднего соревнования помогло Таллинну снова получить право на проведение этапа Кубка мира. Ламплот подчёркивает важность долгосрочного сотрудничества с организаторами:“Нам нужны такие организаторы, как в Эстонии, которые показывают, как проводить действительно классные события.“
Несмотря на малоснежную зиму, он сохраняет оптимизм:“Благодаря отличной работе организаторов, ни один этап Кубка мира в этом сезоне не пострадал из-за нехватки снега. Из Таллинна поступают только позитивные новости, так что всё будет готово.“
По его словам, будущее Кубка мира – это не просто соревнования, а масштабные события:“Мы хотим, чтобы этапы Кубка мира становились платформами, где лыжные энтузиасты могут встретиться, насладиться гонками лучших спортсменов и получить незабываемые эмоции, которые захочется пережить снова.“
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