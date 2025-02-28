Таллиннский этап Кубка мира по лыжным гонкам: революция в подготовке лыж 2.0 возвращается

По словам руководителя соревнований FIS по лыжным гонкам Михала Ламплота, в этом году правила были усовершенствованы: сократили ограничения в день официальной тренировки, а смазчикам разрешили помогать спортсменам в выборе лыж прямо на трассе.

Член комитета Кубка мира FIS Роберт Пеэтс отмечает, что команды полностью поддерживают эту инициативу, и теперь процесс подготовки стал ещё проще:“Смазка наносится на лыжи сжатым воздухом из баллона, а затем поверхность разглаживается щёткой. Даже смазочный утюг больше не нужен. На одну пару уходит максимум пять минут, и фактически спортсмену требуется подготовить лишь один комплект лыж для соревнований.“

В 2023 году этот метод стал настоящей революцией в Кубке мира. Ранее каждая команда готовила лыжи самостоятельно в отдельных сервисных зонах, задействуя большие группы специалистов (иногда до 15 человек). Впервые в истории Кубка мира вся подготовка была сосредоточена в одной 300-метровой палатке, где 40 специалистов обрабатывали лыжи для всех спортсменов. Это позволило отказаться от перевозки сервисных грузовиков и больших технических команд.

Однако в прошлом году возникли вопросы к предварительному контролю лыж. Пеэтс признаёт:“У нас не было возможности проверить, что происходило с лыжами до нанесения общей смазки. Это могло создавать неравные условия. Но теперь этот момент устранён – FIS внедрила тщательную проверку на фторосодержащие покрытия на каждом этапе.“

О возможном сокращении числа смазочников Пеэтс говорит следующее:“Совместную подготовку можно применять только в городских спринтах свободным стилем. Если бы этап в Таллинне проходил классическим стилем, такой подход был бы невозможен.“

Михал Ламплот также отмечает высокий уровень организации в Таллинне:“Этап 2023 года оставил потрясающие впечатления – отличная атмосфера, множество зрителей, великолепная организация, концертная зона, выставочное пространство. Именно так должен выглядеть этап Кубка мира.“