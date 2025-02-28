„Конец целой эпохи“. LHV больше не будет предлагать присоединиться к пенсионным фондам в торговых центрах

„Сегодня торговый центр уже не является той средой, где можно принимать столь важные решения“, — заявил председатель правления LHV Varahaldus Вахур Валлисту. По его словам, это конец целой эпохи. Благодаря такому способу продаж в течение 17 лет LHV уже приобрел определенный имидж. „Наша цель — способствовать росту финансовой безопасности жителей Эстонии. За эти годы презентации пенсионных фондов в торговых центрах побудили многих задуматься о своей второй пенсионной ступени. Однако настало время изменить способ продаж, так как осведомленность людей и их привычки поиска информации изменились“, — отметил Валлисту.

Сегодня ключевую роль в донесении информации до клиентов играют удобные цифровые решения. По словам Валлисту, успеха добиваются те компании, которые осмеливаются стать лидерами в поиске новых направлений. Он подчеркнул, что в природе LHV — постоянно экспериментировать и делать вещи иначе. Запуск продажи пенсионных фондов в торговых центрах когда-то был уникальным шагом, но сейчас все важные услуги доступны в несколько кликов через смартфон, и инновации продолжают развиваться. Поэтому LHV сосредоточится на цифровых решениях, чтобы информация о пенсионных фондах была максимально доступной. „Мы хотим, чтобы люди могли ознакомиться с важными вопросами в наиболее удобное для себя время“, — пояснил Валлисту.